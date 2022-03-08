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Ру Тат
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Экономика
8 марта 2022  18:22

Нефть превысила 132 доллара за баррель после новостей о готовности США ввести эмбарго

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Сегодня цена нефти эталонной марки Brent превысила 132 доллара за баррель после появления новостей о планах США ввести запрет на поставки нефти, сжиженного природного газа и каменного угля из России. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 18.03 по московскому времени стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в мае 2022 года на бирже ICE в Лондоне достигла 132,04 доллара за баррель. 

Выросла в цене и нефть марки WTI — апрельские фьючерсы на нее к 18.03 по Москве подорожали до 128,38 доллара за баррель. 

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#цены на нефть
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