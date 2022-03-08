Bloomberg, «Рейтер» и CNN узнали о готовности США ввести эмбарго на нефть из России

Соединенные Штаты собираются в ближайшее время ввести запрет на поставки нефти, сжиженного природного газа и каменного угля из России. Об этом сообщают агентства «Рейтер» и Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американской администрации.

Наличие соответствующих планов подтвердил сенатор от Демократической партии Крис Кунс. В интервью телеканалу CNN политик заявил, что власти США могут объявить о своем решении «во вторник или среду».

По информации Bloomberg, запрет на импорт коснется российских нефти, сжиженного газа и угля. «Администрация Байдена намерена ввести запрет уже во вторник, не дожидаясь европейских союзников <...>», — передает агентство со ссылкой на источники, отмечая, что решение принималось после консультаций с европейскими союзниками.

Нежелание властей США ждать, пока страны Европы введут запрет на импорт нефти из России, подтверждает и «Рейтер».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может объявить о запрете импорта нефти уже в ближайшие часы. На сайте Белого дома в графике американского лидера на 8 марта указано, что в 18.45 по Москве объявит о новых ограничительных мерах в отношении России, уточняет РБК.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.