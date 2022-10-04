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Ру Тат
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Политика
4 октября 2022  20:34

Байден сообщил Зеленскому о выделении помощи на 625 млн долларов, включая новые HIMARS

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонных переговоров, в которых участвовала и вице-президент Камала Харрис, пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому дополнительную военную помощь на 625 млн долларов.

В новый пакет помощи войдут поставки дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерии, бронированных машин и военного снаряжения, сообщает пресс-служба Белого дома.

Агентство «Рейтер» накануне написало, что США на этот раз поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 200 автомобилей с противоминной защитой и боеприпасы для гаубиц. По информации издания, это станет ответом на присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Байден и Харрис заверили Зеленского, что Соединенные Штаты «никогда не признают» вхождение украинских территорий в состав России. Ранее Президент Украины издал указы о невозможности проведения переговоров с действующим Президентом РФ Владимиром Путиным и непризнании российских актов, касающихся присоединения территорий.

РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров. Украинская сторона не раз применяла их для обстрелов Антоновского моста и других переправ через Днепр. Изначально поставлявшиеся реактивные снаряды предназначались для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры. Часть снарядов из новых поставок используется для уничтожения живой силы — благодаря боевой части из 182 тыс. вольфрамовых шариков.
#спецоперация на Украине
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