Байден сообщил Зеленскому о выделении помощи на 625 млн долларов, включая новые HIMARS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонных переговоров, в которых участвовала и вице-президент Камала Харрис, пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому дополнительную военную помощь на 625 млн долларов.

В новый пакет помощи войдут поставки дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерии, бронированных машин и военного снаряжения, сообщает пресс-служба Белого дома.

Агентство «Рейтер» накануне написало, что США на этот раз поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, 200 автомобилей с противоминной защитой и боеприпасы для гаубиц. По информации издания, это станет ответом на присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Байден и Харрис заверили Зеленского, что Соединенные Штаты «никогда не признают» вхождение украинских территорий в состав России. Ранее Президент Украины издал указы о невозможности проведения переговоров с действующим Президентом РФ Владимиром Путиным и непризнании российских актов, касающихся присоединения территорий.