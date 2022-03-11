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Ру Тат
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Экономика
11 марта 2022  21:02

Байден запретил продажу долларовых банкнот в Россию

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Президент США Джозеф Байден запретил экспорт и продажу в Россию долларовых банкнот. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает РИА Новости.

«Запрещается нижеследующее <...> экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — отмечается в тексте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американский лидер запретил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Запрет на экспорт также коснулся американских автомобилей и других предметов роскоши.

#Джозеф Байден #экспорт #доллары
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