Байден запретил продажу долларовых банкнот в Россию

Президент США Джозеф Байден запретил экспорт и продажу в Россию долларовых банкнот. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает РИА Новости.

«Запрещается нижеследующее <...> экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — отмечается в тексте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американский лидер запретил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Запрет на экспорт также коснулся американских автомобилей и других предметов роскоши.