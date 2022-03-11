Байден пообещал защищать каждый дюйм НАТО, даже если это приведет к Третьей мировой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал защищать территорию стран НАТО, даже если это приведет к Третьей мировой войне с Россией.

«Мы продолжим стоять вместе с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. <…> Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И начнется Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал Байден, выступая на конференции Демократической партии.

Президент США в связи с этим напомнил, что он направил 12 тыс. военных в страны восточного фланга НАТО: «Латвию, Эстонию, Румынию и так далее».

Ранее американский лидер в своем обращении к нации заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс будут избегать прямого конфликта с Россией на Украине, потому что он будет означать Третью мировую войну.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.