Байден пообещал запретить страхование Западом российских судов с нефтью

Страны Запада перестанут предоставлять российским судам услуги по страхованию судов для перевозки нефти. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, которую транслировало агентство «Рейтер».

«Мы (страны Запада — прим. Т-и) не будем предоставлять страховки российским судам для перевозки нефти», — отметил американский лидер.

Президент США уверен, что это создаст для компаний из России серьезные трудности в привлечении клиентов и транспортировке нефти. Ранее введение запрета на транспортировку нефти из РФ по морю предполагалось обсудить на предшествовавшей саммиту НАТО встрече лидеров «Большой семерки» в Баварии.

На данный момент Штаты и Великобритания полностью отказались от российской нефти. Шестой пакет санкций Европейского Союза включает частичное эмбарго на поставки нефти нефтепродуктов и запрет на страхование и перестрахование их морских перевозок в третьи страны. В начале июня к запрету планировала присоединиться и Британия.

Ужесточение санкций против России началось после признания независимости ДНР и ЛНР и последовавшей за этим специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.