FT: Британия и Евросоюз согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью

Представители Великобритании и Европейского Союза согласовали совместный запрет на страхование танкеров, участвующих в поставках нефти из России. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть», — отмечает издание.

По информации газеты, решение призвано закрыть для РФ важный рынок страхования Lloyd's of London. Это должно ограничить ее «возможности по экспорту сырой нефти».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов рассказала, что в рамках частичного нефтяного эмбарго Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть.

Такая мера затронет суда, участвующие в поставках нефти из РФ, по всему миру, и отрежет последнюю от азиатского рынка. Дело в том, что именно европейские компании страхуют большую часть нефтяной торговли в мире, пояснили собеседники издания.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают возможную приостановку участия России в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.