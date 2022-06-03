Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России

Совет Евросоюза окончательно принял шестой пакет антироссийских санкций, в который входит отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении совета говорится, что запрет поставок на сырую нефть «отложен на шесть месяцев, на нефтепродукты — на восемь». Также Болгария с Хорватией получат временные льготы относительно морского импорта российской сырой нефти. Рестрикции вступят в силу сегодня — после их публикации в Официальном журнале Евросоюза.

В новом пакете указаны следующие меры:

• отключение от вещания на своей территории российские телеканалы «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»;

• отключение Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и Банка развития и реконструкции (Беларусь) от SWIFT;

• запрет на консалтинговые, аудиторские и PR-услуги;

• ограничение доступа к облачным сервисам;

• частичное эмбарго на поставки нефти из России;

• временные исключения для Болгарии и Хорватии из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России, после того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Ранее у европейских стран возникли затруднения по решению о введении полного эмбарго на поставки нефти из России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидеры ряда других стран, в разной степени зависящих от российского топлива, не поддержали эту инициативу. Об отсрочках введения запрета на приобретение нефти из РФ заявили Болгария и Чехия.