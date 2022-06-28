Страны G7 обсудят введение запрета на транспортировку нефти из РФ по морю

На саммите в Германии страны «Большой семерки» рассмотрят эмбарго на транспортировку нефти из России по морю в тех случаях, если цена топлива не согласована с партнерами. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление G7.

«По нефти мы рассмотрим варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российской нефти по морю, если только нефть не приобретается ниже цены, которая должна быть согласована с партнерами», — сказано в заявлении объединения.

Известно, что на саммите обсуждалось установление ценового потолка для российской нефти за счет введения ограничений на ее страхование и перевозку. При этом советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принять решение об установлении максимальной стоимости покупки нефти из РФ пока не удалось из-за новизны и сложности реализации идеи.

Встреча лидеров стран «Большой семерки» проходит в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня. В качестве гостей на саммит были приглашены президенты Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

Ужесточение санкций против России началось после признания независимости ДНР и ЛНР и последовавшей за этим специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас США и Великобритания полностью отказались от российской нефти. Шестой пакет санкций Европейского Союза включает частичное эмбарго на ее поставки. В марте вице-премьер РФ Александр Новак предупреждал, что отказ от российской нефти приведет к резкому повышению цен на топливо.