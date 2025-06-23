«Бабушка бросилась в огонь спасать младших внуков»: что известно о пожаре на Высокой Горе

Пожар в частном доме в селе Высокая Гора начался ночью. Из огня спастись удалось лишь 7-летнему мальчику. Его бабушка и брат с сестрой погибли. Что стало причиной трагедии и что рассказывают о семье соседи – в репортаже «Татар-информа».





Ночью в селе Высокая Гора загорелся двухэтажный частный дом на улице Тукая

Фото: МЧС России

«Бабушка разбудила семилетнего внука и пошла спасать младших детей»

Сегодня утром Татарстан потрясла новость о трагедии в Высокогорском районе. Ночью в селе Высокая Гора загорелся двухэтажный частный дом на улице Тукая. О пожаре в службу «112» сообщил бдительный сосед.

К моменту прибытия пожарных горел второй этаж дома. В ГУ МЧС России по РТ «Татар-информу» рассказали, что пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика. После того как пожар был потушен, были найдены тела 3-летнего мальчика, 5-летней девочки и 57-летней женщины. В огне погибли бабушка и двое внуков.

«Сегодня около часа ночи по системе ГЛОНАСС 112 поступило сообщение о горении дома. В ходе разведки с первого этажа был спасен ребенок, в момент прибытия пожарных он просил о помощи. При проливке и разборке конструкции второго этажа были обнаружены три тела. Сейчас рассматривается две причины возникновения пожара – это нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району РТ Алексей Разгулов.

Как выяснилось, пожарного извещателя в этом доме не было, так как дети здесь прописаны не были.

По его словам, после проведения следственных мероприятий будет установлена более точная причина пожара – все материалы будут переданы в Следственный комитет. «Татар-информ» сообщал, что после гибели женщины с детьми возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Высокогорского района Руслан Зайнуллин.

Как стало известно «Татар-информу», осмотрев здание, эксперты обратили внимание на подключенные к сети электрообогреватели – они вполне могли стать причиной возгорания, проводку могло замкнуть.

Семилетнего ребенка, который выжил на этом пожаре, спасла именно бабушка Ольга Николаевна – она разбудила его и отправила на первый этаж дома. Сама бросилась спасать трехлетнего внука и пятилетнюю внучку, но погибла. По предварительной информации, она отравилась продуктами горения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Она была мне как сестра, до сих пор не могу прийти в себя»

«Татар-информ» побывал сегодня на месте трагедии и поговорил с соседями пострадавшей семьи. Все в один голос повторяли, что семья была вполне благополучной и очень хорошей. Соседка Лилия рассказала, что семья жила в этом доме около пяти лет, а Ольга Николаевна за это время стала для нее как старшая сестра. По ее словам, Ольга Николаевна до выхода на пенсию работала преподавателем в одном из казанских вузов.

«Я могла обратиться к ней по любому поводу, она могла дать мне совет. Она была очень хорошей женщиной. С ее дочкой и зятем Василием я общалась меньше, мы просто здоровались. С Ольгой Николаевной мы были в очень хороших отношениях. Ночью меня разбудила звонком соседка и сказала, что начался пожар. Я вышла на улицу и увидела все своими глазами», – рассказала Лилия.

Лилия бросилась к дому соседей, там уже работали пожарные, она и рассказала им, что в доме находятся бабушка с тремя внуками.

«Я до сих пор не могу прийти в себя после произошедшего. Ольга Николаевна всегда помогала советом и всем, чем могла», – рассказала Лилия.

Другой сосед – Марсель рассказал, что семья была очень дружной, – периодически он встречался с ними на прогулках с собакой и общался на различные темы по-соседски.

На месте трагедии мы встретили мать погибших детей – ей сейчас настолько тяжело, что разговаривать с нами она отказалась. Вместе с сотрудниками МЧС она закрыла ворота обгоревшего дома и потом уехала на машине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эту семью»

Глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов выразил соболезнования после гибели женщины и двоих ее детей на пожаре на Высокой Горе.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Потеря близких – это невосполнимое горе, особенно когда речь идет о детях. Сейчас ведется расследование причин возгорания. Уважаемые высокогорцы, пожалуйста, берегите себя и своих близких», – написал в своем телеграм-канале Равиль Хисамутдинов.

Исполнительный комитет района предоставит семье временное жилье на полгода, пока в их доме будет проводиться ремонт. Неравнодушные жители уже начали собирать предметы первой необходимости: мебель, одежду, игрушки и продукты.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как оказалось, семья переехала пять лет назад в Татарстан из Республики Марий Эл, она воспитывала троих приемных детей. Глава семьи – мобилизованный военнослужащий, он нес службу в Херсонской области и в настоящее время уже едет домой, он должен приехать в Татарстан сегодня к вечеру.

«В это тяжелое время мы должны объединиться и поддержать семью, столкнувшуюся с невосполнимой утратой. Никакая помощь не восполнит потерю детей, но мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эту семью», — отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

Сегодня в Татарстане организовали сбор средств для пострадавшей семьи. Все, кто хочет оказать финансовую помощь, могут перевести деньги на карту Сбербанка по номеру 8-987-212-69-21 – Ирина Владиславовна С.