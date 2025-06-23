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Происшествия 23 июня 2025 09:55

Глава Высокогорского района РТ выразил соболезнования после гибели женщины с детьми

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Глава Высокогорского района РТ выразил соболезнования после гибели женщины с детьми
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов выразил соболезнования после гибели женщины и двоих детей на пожаре в Высокой горе.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Потеря близких – это невосполнимое горе, особенно когда речь идет о детях. Сейчас ведется расследование причин возгорания. Уважаемые высокогорцы, пожалуйста, берегите себя и своих близких», – написал в своем телеграм-канале Хисамутдинов.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в селе Высокая Гора произошел пожар в частном доме на улице Тукая. Пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика.

На месте пожара нашли тела 3-летнего мальчика, 57-летней женщины и 5-летней девочки. Пожарные потушили возгорание на ста квадратах. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

#пожар
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