Для семьи, потерявшей детей на пожаре в Высокой горе, организовали сбор средств

В Татарстане организовали помощь семье, потерявшей детей на пожаре в селе Высокая гора.

Всем, кто хочет оказать финансовую помощь семье, можно перевести средства на карту Сбербанка по номеру: (987) 212 69 21 – Ирина Владиславовна С.

Исполнительный комитет района предоставит семье временное жилье на полгода, пока будет проводиться ремонт в их доме. Неравнодушные жители уже начали собирать предметы первой необходимости: мебель, одежду, игрушки и продукты.

Выяснилось, что семья переехала пять лет назад в Татарстан из республики Марий Эл и воспитывала приемных детей. Отец детей, мобилизованный военнослужащий, нес службу в Херсонской области и уже едет домой. Он должен приехать в Татарстан сегодня вечером.

«В это тяжелое время мы должны объединиться и поддержать семью, столкнувшуюся с невосполнимой утратой. Никакая помощь не восполнит потерю детей, но мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эту семью», — отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в селе Высокая Гора произошел пожар в частном доме на улице Тукая. Пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика.

На месте пожара нашли тела 3-летнего мальчика, 57-летней женщины и 5-летней девочки. Пожарные потушили возгорание на ста квадратах. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Напомним, что глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов выразил соболезнования после гибели женщины и двоих детей на пожаре.