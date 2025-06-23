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Происшествия 23 июня 2025 08:44

После пожаре в Высокой горе, где погибли женщина и двое детей, возбудили уголовное дело

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В Татарстане после смерти троих человек на пожаре в селе Высокая гора возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в селе Высокая Гора произошел пожар в частном доме на улице Тукая. Пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика.

На месте пожара нашли тела 3-летнего мальчика, 57-летней женщины и 5-летней девочки. Пожарные потушили возгорание на ста квадратах. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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