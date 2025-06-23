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Происшествия 23 июня 2025 07:42

На пожаре в Высокой горе погибли женщина и двое детей

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На пожаре в Высокой горе погибли женщина и двое детей
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в селе Высокая Гора Высокогорского района Татарстана произошел пожар в частном доме на улице Тукая.

По прибытии первых пожарных горел второй этаж двухэтажного дома.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика.

На месте пожара нашли тела 3-летнего мальчика, 57-летней женщины и 5-летней девочки.

Пожарные потушили возгорание на ста квадратах. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

Как сообщает прокуратура Татарстана, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Высокогорского района Руслан Зайнуллин. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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