На пожаре в Высокой горе погибли женщина и двое детей
Сегодня в селе Высокая Гора Высокогорского района Татарстана произошел пожар в частном доме на улице Тукая.
По прибытии первых пожарных горел второй этаж двухэтажного дома.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные из окна горящего дома спасли 7-летнего мальчика.
На месте пожара нашли тела 3-летнего мальчика, 57-летней женщины и 5-летней девочки.
Пожарные потушили возгорание на ста квадратах. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Как сообщает прокуратура Татарстана, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Высокогорского района Руслан Зайнуллин. Обстоятельства произошедшего выясняются.