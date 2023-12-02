Аюпова: В Татарстане самое большое число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

В Татарстане выявлено самое большое число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Об этом презентуя стенды, на которых представлены достижения республики, на московском форуме-выставке «Россия» сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она пригласила всех посетить регион, чтобы вживую насладиться красотой и богатством культуры.

«Вы везде можете проникнуться атмосферой нашей традиционной культуры, начиная с нашего замечательного стенда, заканчивая сельхозярмаркой, где также будут представлены традиционные обряды. Всех приглашаю к нам в республику, чтобы вы вживую насладились красотой и богатством нашей культуры», — заявила министр.

Она напомнила, что в сентябре 2023 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен 4-й объект республики — это Астрономическая обсерватория КФУ им. В. П. Энгельгардта.

«Это самое большое количество объектов культурного наследия в нашей стране среди регионов», — сказала министр.

Аюпова пригласила посетить не только обсерваторию, но и остальные три памятника: посмотреть на театрализованный процесс приготовления блюд татарской кухни, отведать талкыш калеве и посетить музеи в Казанском Кремле, познакомиться с древней историей Булгарского ханства и поучаствовать в археологических раскопках в Болгаре, увидеть два уникальнейших памятника на острове-граде Свияжск.

Напомним, сегодня на форуме в Москве проходит День Татарстана. Республика представлена в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Ранее гостей поприветствовали Раис Татарстана Рустам Миннниханов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, а также глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и глава Минспорта Олег Матыцин.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.