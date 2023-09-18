«Это победа!»: обсерватория имени Энгельгардта включена в список ЮНЕСКО

Фото: © «Татар-информ»

Астрономическая обсерватория Казанского федерального университета имени В. П. Энгельгардта в Зеленодольском районе Татарстана включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев, который сейчас находится в Саудовской Аравии.

Именно в этой стране сейчас проходит расширенная, 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это победа! С радостью и гордостью сообщаю, что сегодня астрономическая обсерватория имени Энгельгардта признана всемирной ценностью! Это уже второй объект в Зеленодольском районе, входящий в список ЮНЕСКО», — сообщил глава муниципалитета. И добавил: «Без булдырабыз! Алга! („Мы можем! Вперед! “ по-татарски — прим. Т-и)»

Фото: Telegram-канал Михаила Афанасьева

На территории Зеленодольском районе расположен остров-град Свияжск. В список Всемирного наследия в 2017 году были включены находящиеся там Успенский собор и Богородице-Успенский мужской монастырь.

Upd. (19.01): Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ, сотрудники которого принимали непосредственное участие в подготовке проектной документации, в своем Telegram-канале напоминает, что путь к этому памятному дню составил «долгих десять лет».

«Поздравляем коллег из КФУ и всех жителей России с этим знаменательным событием! Отдельную благодарность за поддержку инициативы выражаем Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву!» — заметили в институте.

Upd. (19.14): В число объектов Всемирного наследия включена не только обсерватория, находящаяся в Зеленодольском районе, но и обсерватория во дворе главного здания КФУ. «Новая запись в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО: астрономические обсерватории Казанского федерального университета, Российская Федерация. Браво!» — сказано в заявлении ЮНЕСКО, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания вуза, была возведена в 1837 году, а загородный комплекс обсерватории имени В. П. Энгельгардта был построен в 1901-м.