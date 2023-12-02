Хуснуллин: Татарстан по-настоящему можно назвать территорией опережающего развития

Татарстан по-настоящему можно назвать территорией опережающего развития. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сказал на торжественном открытии Дня Татарстана на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве.

«Эта земля богата природными ресурсами, уникальными историческими культурными наследиями, а главное богатство Татарстана — это люди. Регион по-настоящему можно назвать территорией опережающего развития. Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особенно хочу отметить строительную отрасль, например, в этом году уже введено более 3 млн кв. метров жилья», — заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в конце года ожидается большое событие — открытие восьмого этапа скоростной трассы М12 «Восток» в Татарстане.

«Ну, и конечно, мы все ждем к концу года открытие трассы „Восток“, где самый большой и протяженный участок. Это эпохальное событие, когда Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и трасса до Владивостока свяжет всю нашу огромную страну. И этот маршрут называется „Россия“, поэтому это великое событие», — сказал Хуснуллин.

Он поблагодарил руководство республики за значимый вклад в достижение национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу отметить, что комплексный подход к повышению качества и комфорта жизни граждан — это заслуга работы региональной команды под руководством [Раиса РТ] Рустама Нургалиевича, — сказал вице-премьер. — Знаю, что вы день и ночь занимаетесь всеми вопросами, чтобы люди в республике жили как можно лучше».