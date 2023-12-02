«Без булдырабыз»: Файзуллин на форуме «Россия» назвал Татарстан территорией рекордов

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, выступая на церемонии открытия Дня Татарстана на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве, отметил успехи республики и назвал ее территорией рекордов.

«Действительно, это очень серьезное событие – себя показать на крупнейшей площадке нашей страны, которая для этого в Советском Союзе и была создана – для того, чтобы показать достижения народного хозяйства. Сегодня Татарстана – это территория рекордов. Каждый год неуклонно растет объем строительных работ», – рассказал Файзуллин.

Он напомнил, что ранее заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сказал о достижении рекордных цифр по вводу жилья в республике – в 2023-м введено более 3 млн кв. метров.

Файзуллин пожелал Раису РТ Рустаму Минниханову и его команде дальнейших успехов и выполнения всех планов будущих лет.

Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.