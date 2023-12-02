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«Без булдырабыз»: Файзуллин на форуме «Россия» назвал Татарстан территорией рекордов
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, выступая на церемонии открытия Дня Татарстана на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве, отметил успехи республики и назвал ее территорией рекордов.
«Действительно, это очень серьезное событие – себя показать на крупнейшей площадке нашей страны, которая для этого в Советском Союзе и была создана – для того, чтобы показать достижения народного хозяйства. Сегодня Татарстана – это территория рекордов. Каждый год неуклонно растет объем строительных работ», – рассказал Файзуллин.
Он напомнил, что ранее заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сказал о достижении рекордных цифр по вводу жилья в республике – в 2023-м введено более 3 млн кв. метров.
Файзуллин пожелал Раису РТ Рустаму Минниханову и его команде дальнейших успехов и выполнения всех планов будущих лет.
Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
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