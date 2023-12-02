Олег Матыцин: «Татарстан – это флагман российского и международного спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил успехи и достижения Татарстана на российской и международной арене. Об этом он заявил, выступая на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, где сегодня проходит День республики.

«Большая честь и огромная радость быть вместе с вами, — отметил глава спортивного ведомства. — Это правда, что одни из самых счастливых лет моей жизни я провел в Республике Татарстан, и горжусь тем, что имею отношение к тем проектам, которые сегодня анонсировали».

«Казань и Татарстан — флагман российского и международного спорта. И, конечно, в основе этих достижений, как сказал Марат Шакирзянович [Хуснуллин] (вице-премьер РФ — прим. Т-и) — это люди, это человеческий потенциал, который постоянно демонстрирует инновации, креатив. И мы гордимся успехами Татарстана», — произнес он.

По словам министра, Татарстан был пионером возрождения очень важных не только международных, но и российских проектов — это всероссийская Универсиада в 2008 году, первые Игры стран СНГ в 2021-м, всероссийская спартакиада в 2022-м. Также он напомнил, что в 2024 году Казань примет Игры будущего.

«Можно перечислять очень много событий, но самое главное — это энергия созидания, которая рождена в Татарстане. Она постоянно восполняется и дает импульс развитию нашего здорового, современного и успешного общества для всей России. Желаю в дальнейшем также уверенно идти вперед, гордиться нашей страной! Без булдырабыз!» — проскандировал Олег Матыцин.

Напомним, Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.