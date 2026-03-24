Аюпова с Шурале в руках рассказала в СФ о защите героев сказок от патентных троллей

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова с плюшевым Шурале в руках рассказала сегодня в Совете Федерации о защите героев татарских сказок от патентных троллей. Видео выступления опубликовано в канале ведомства.

Представитель республики приняла участие во встрече деятелей театрального искусства со спикером верхней палаты российского парламента. Валентина Матвиенко заметила, что подобное мероприятие проходит впервые, и поздравила участников с наступающими Днем работника культуры и Международным днем театра.

Председатель Совета Федерации обратила внимание на игрушку в руках Аюповой и заметила, что та выходит на трибуна «не одна». Она ответила, что это «группа поддержки», которая имеет прямое отношение к балету.

Аюпова вкратце рассказала о впервые поставленном 80 лет назад балете «Шурале» Фарида Яруллина, погибшего в годы Великой Отечественной войны, и перешла к недавней попытке ООО «Национальные игрушки» запатентовать по всем видам деятельности Шурале, Су анасы и Камыр Батыра.

«Проблема была в том, что они (патентные тролли – прим. Т-и) не просто запатентовали, они стали рэкетировать наши театры, требуя от них деньги, деньги за право использования этих символов», – объяснила министр культуры РТ.

Докладчица добавила, что законодательство не было нарушено, но компания не занималась никакой деятельностью, помимо продажи лицензий.

«Я искренне благодарна всем тем людям, которые пришли на помощь вот таким Шурале (его делали дети), и мы всем миром смогли победить. Мы добились того, что эта запись в системе Роспатента была аннулирована», – подчеркнула Аюпова.

Отдельно она поблагодарила библиотечное сообщество и Госфильмофонд, которые помогли доказать, что герои татарских сказок фигурировали в различных произведениях до регистрации товарных знаков патентными троллями.