Суд запретил коммерческую монополизацию Шурале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Суд по интеллектуальным правам в Москве признал законным решение Татарстанского УФАС о недобросовестных действиях ООО «Национальные игрушки», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания зарегистрировала товарный знак «Шурале» и потребовала компенсацию за использование образа, однако антимонопольная служба сочла это попыткой присвоить народный символ и получить материальную выгоду.

«Особую значимость защита персонажа приобретает на фоне новостей о создании на базе старого здания ЦУМа Центра народно-художественных промыслов и мастеров. Образ Шурале, как один из главных национальных героев, в этом пространстве должен свободно вдохновлять художников и ремесленников, а не быть монополизирован коммерческой структурой, действующей исключительно в своих интересах», – отметили в Татарстанском УФАС.

В ведомстве подчеркнули, что персонаж Шурале является достоянием народа республики и не может находиться в частной собственности.

«Действия «Национальных игрушек» свидетельствуют о намерении получить имущественную выгоду, запрещая использовать зарегистрированные компанией товарные знаки и взыскивая компенсацию за их использование. Попытка приватизировать национальный символ могла повлечь серьезный ущерб для культурного пространства региона и ограничить возможность создавать произведения искусства, сувенирную продукцию и иные проекты с участием образа Шурале», – добавили в УФАС.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами антимонопольной службы и признал действия ООО «Национальные игрушки» недобросовестной конкуренцией.

Напомним, в октябре 2024 года ООО «Национальные игрушки» выставило Татарскому государственному театру кукол «Экият» досудебную претензию на сумму 500 тысяч рублей за использование имен героев татарского фольклора Шурале и Су анасы. Позже истец согласился урегулировать вопрос «мирным путем» – за один рубль.

В августе минувшего года Арбитражный суд Татарстана встал на сторону театра по делу о товарных знаках на имена героев татарских сказок.