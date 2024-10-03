Шурале и Су анасы по рублю: как Аюпова будет отбивать театр «Экият» у «патентного тролля»

Татарский государственный театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тыс. рублей за использование наименований героев татарского фольклора от ООО «Национальные игрушки»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не будем признавать это решение»

Татарский государственный театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тыс. рублей за использование наименований героев татарского фольклора от ООО «Национальные игрушки». Об этом заявил художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев в Госсовете РТ.

«У меня лежит досудебная претензия к театру. Некая фирма запатентовала “Су анасы”, “Камыр батыр”, “Шурале”, “Казанская царица” ("Сююмбике"), “Кар кызы”. Сейчас предъявляют претензии, они хотят с нас 500 тысяч рублей сначала, а потом какие-то проценты, видимо, со сборов», – рассказал руководитель театра и теперь депутат Ильгиз Зайниев в ходе заседания.

Ильгиз Зайниев: «У меня лежит досудебная претензия к театру. Сейчас предъявляют претензии, они хотят с нас 500 тысяч рублей сначала, а потом какие-то проценты, видимо, со сборов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На данный момент речи о судебных разбирательствах не идет, хотя к ним готовятся. «Национальные игрушки» предложили театру, как бюджетному учреждению, «мирное решение» конфликта — полмиллиона заплатить сразу, а далее – по рублю за каждый показ.

«Мы это решение не будем признавать. Рубль — это за последующие показы и 500 тысяч рублей сразу. Нам это в принципе не нужно. С такими не договариваются», — заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В сфере авторского права много пробелов»

Министерство культуры РТ уже связалось с «Роспатентом». Там дали разъяснение, что ООО «Рога и копыта», как назвала «Национальные игрушки» Аюпова, может оказаться обыкновенным «патентным троллем».

«Роспатент сказал, что есть термин “патентный тролль” — организации, которые регистрируют на себя товарные знаки», – пояснила Аюпова.

Такие организации, как правило, регистрируют свободные, но востребованные в культуре слова в качестве товарного знака. Они даже не используют товарный знак в своей продукции, но требуют компенсации за нарушение авторских прав.

Ирада Аюпова: «Мы живем в период реформации взаимоотношений в сфере авторского права. У нас очень многое поменялось за последние 30 лет. Здесь очень много пробелов, которые нужно регулировать» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Как же регистрация объектов нематериального культурного наследия стала возможной? Это результат регулирования в сфере авторского права – уследить за всеми названиями невозможно, объяснила Аюпова.

«Это техническое регулирование. Мы живем в период реформации взаимоотношений в сфере авторского права. У нас очень многое поменялось за последние 30 лет. Здесь очень много пробелов, которые нужно регулировать», — рассказала министр.

Практика решения подобных вопросов есть. Сейчас в Минкульте уверены, что победа будет на их стороне.

«Мы готовим обращение в “Роспатент”, чтобы они внесли изменения [в порядок регистрации товарного знака], поскольку словосочетания “Су анасы”, “Шурале” и другие названия, во-первых, не имеют отношения к деятельности данной организации. Во-вторых, нельзя их регистрировать как словесные сочетания — наши литературные герои являются нашим национальным достоянием», — разъяснила Аюпова журналистам дальнейшие действия.

«“Шурале”, “Су анасы” и другие названия нельзя регистрировать как словесные сочетания — наши литературные герои являются нашим национальным достоянием» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нужен реестр национального достояния — брендов

Не только Министерство культуры и театр кукол, но и всю общественность возмутила не столько сама претензия, сколько патент имен героев национального фольклора — нематериального наследия.

«Можно зарегистрировать торт "Шурале", например. У вас будет визуальный образ, состав, рецепт — это все логично. Но если вы сейчас зарегистрируете его в качестве словосочетания, это выходит за границы логики», – уверена Аюпова.

Вся сложившаяся ситуация стала результатом отсутствия регистрации фольклорных персонажей. По мнению министра, должна быть открытая система депонирования или реестр национального достояния — брендов, которые не могут принадлежать конкретному физическому или юридическому лицу.

Но попытки создать такой реестр уже были. Сейчас он больше связан с обрядами и традициями. На популярных сайтах, например культура.рф или «Таткультресурсцентр», нельзя найти героев татарского фольклора — ни Сююмбике, ни Шурале. Возможно, они пополнят эти реестры после судебных разбирательств, которые, по словам министра, однозначно будут.