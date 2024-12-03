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Фаррахов обратился к прокурору РТ из-за регистрации товарных знаков на Шурале и Су анасы
Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов направил прокурору РТ Альберту Суяргулову обращение из-за регистрации ООО «Национальные игрушки» товарных знаков на имена героев известных татарских сказок. Парламентарий рассказал об этом в своем Telegram-канале.
«Имена литературных героев <...> являются национальным достоянием и олицетворяют богатство татарской культуры. Компания-правообладатель не имеет отношения к созданию имен героев татарских сказок», — подчеркнул депутат.
По мнению Фаррахова, «обладатели исключительного права на товарный знак» знали, что регистрируют имена известных национальных героев, которые являются персонажами фольклора, не охраняются авторским правом и много лет используются всеми театрами и книгоиздательствами РТ.
При этом включение в стоимость театральных билетов оплаты правообладателям приведет к их удорожанию и «фактически будет представлять собой плату населения за использование народного достояния республики».
К тому же театры могут начать отказываться от постановки спектаклей, а издательства — от публикации книг с участием героев, имена которых запатентованы, «с целью избежания судебных тяжб и материальных потерь».
Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, не допускается, напомнил в этом контексте парламентарий.
В связи с этим Айрат Фаррахов попросил прокурора Татарстана провести проверку деятельности компании «Национальные игрушки» на соответствие положениям Гражданского кодекса РФ и иным нормативно-правовым актам.
ООО «Национальные игрушки» запросило у Государственного театра кукол «Экият» полмиллиона рублей и роялти за использование имен литературных героев Шурале и Су анасы. Как такое возможно и как в данной ситуации поступит театр, сообщал ранее «Татар-информ».
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