Регистрацию брендов «Су анасы», «Камыр-Батыр» и «Шурале» признали незаконной

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанское УФАС признало использование товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» компанией «Национальные игрушки» недобросовестным и нарушающим закон «О защите конкуренции». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«Регистрируя исключительные права на указанные обозначения, компания «Национальные игрушки» была намерена получить имущественную выгоду через запреты на использование данных обозначений и взыскание компенсаций за их использование», – указали в УФАС Татарстана.

Там также отметили, что материалы дела будут переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Компания «Национальные игрушки» владеет правами на ряд известных товарных знаков, среди которых «Шурале», «Су Анасы», «Алтынчеч», «Камыр-Батыр» и «Казанская царица». В прошлом году она обратилась в Арбитражный суд РТ с иском против театра кукол «Экият» за неправомерное использование указанных торговых марок.