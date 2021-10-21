Одиннадцать художников Турции привезли в Казань «Анатолийский бриз» с мечтой увидеть снег

Фото: Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

В выставочном центре «Эрмитаж-Казань» Казанского Кремля открылась выставка современной живописи «Анатолийский бриз». Одиннадцать турецких художников, среди которых как молодое поколение, так и заслуженные мастера, профессора изобразительного искусства, приехали в столицу Татарстана для личного участия в вернисаже. Как подчеркнул генеральный консул Турции в РТ Исмет Эрикан, для каждого из художников визит в Казань — первое посещение России и первая выставка в нашей стране.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

«Это очень известные художники в Турции, 7-8 из них профессора, все они участники крупных международных проектов. Например, Гюрбюз Доган Экшиоглу трижды печатался на обложке журнала „New Yorker“ (всемирно известный карикатурист и график, который также публиковал свои работы в „Atlantic Monthly“, „New York Times“, на обложке журнала „Forbes“ — прим. Т-и). Это художники разных возрастов, но все они работали под воздействием анатолийской культуры, которая соединяет в себе много цивилизаций. Здесь представлены работы художников, отражающих душу народа. Эта выставка больше про внутреннюю Турцию, про страну — современный взгляд на классическую Турцию», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Исмет Эрикан.

В личной коллекции генерального консула Турции в РТ, к слову, есть работы нескольких художников, участвующих в выставке. Один из живописцев Февзи Карикан отметил, что Исмет Эрикан, с одной стороны дипломат, чиновник, сотрудник МИДа, но с другой — ценитель искусства. Так что «куда бы он ни поехал по своей должности, берет нас с собой», сказал художник.

«Очень важно, что он не ограничивается своей основной чиновничьей работой, а придает такое большое значение искусству и транслирует наше искусство в те страны, в которых он работает. И ваш город нам очень понравился: это простота, но благородная, красивая архитектура, ухоженные дома, много красивых видов. Надеюсь, этот город будет в том же направлении развиваться», — сказал Февзи Карикан.

Приходящая с названием «Анатолийский бриз» ассоциация с морскими пейзажами и образами в выставке, однако, не находит отражения. Работы более молодых авторов, зачастую выполненные акриловыми красками, абстрактны или глубоко символичны, но в современной интерпретации вечных душевных поисков. Опытные мастера верны масляным краскам, более конкретным образам с пейзажами подсолнуховых полей и закатов в гористом ландшафте. Некоторые произведения напоминают визуальные головоломки, в пестроте которых скрываются узнаваемые архитектурные символы Турции.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

«В Анатолии с трех сторон, конечно, море, но мы не обещали показывать пейзажи, мы ветер обещали. Вот и получается, что ветер Турции принес сюда этих художников. Самое главное — культура Анатолии, которую каждый из этих художников отражает по-своему. Взгляд у всех абсолютно разный», — подчеркнул Исмет Эрикан.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

«Скажу от имени всех художников этой выставки. Наши работы говорят на всех языках, в том числе на русском. У искусства единый международный язык, понятный всему человечеству. В этой выставке участвуют и мои ученики, так что я думаю, нам удалось показать и преемственность турецкой живописи и техники современного турецкого искусства», — сказал Ялчын Гёкчебаг.

Турецкие художники проведут в Казани почти неделю. Накануне открытия своей выставки они побывали на вернисаже «Стрела времени» Полины Илюшкиной, планируют посетить Раифу и еще несколько музеев Казани. Но главное, как заметил генеральный консул Турции в РТ Исмет Эрикан, поскольку большинство приехавших живописцев живут в Стамбуле, они никогда не видели снега и приехали в Казань еще и с мечтой увидеть снег.

«На днях обещали снег, они даже обрадовались этому. В Стамбуле увидеть снег невозможно. Надеемся, они увидят снег, и мы их проводим домой с новыми впечатлениями», — сказал Исмет Эрикан, признавшись в то же время, что очень надеялся, что выставка будет проходить не в январе или феврале.

Прогнозы метеорологов сбылись: небольшой снег прошел утром 21 октября. Увидеть выставку «Анатолийский бриз» в центре «Эрмитаж-Казань» можно будет до 14 ноября.