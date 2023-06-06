Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан анонсировал сложение полномочий

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан, по чьей инициативе сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка молодого турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала», анонсировал завершение своей работы в столице Татарстана.

«Это последняя выставка, которую я организую в Казани в этой должности. Срок моих полномочий заканчивается, в начале сентября я возвращаюсь на родину. Надеюсь, что следующие за мной коллеги тоже будут проводить подобные прекрасные мероприятия для вас, и надеюсь, что вы будете оказывать новому консулу и новой команде такую же поддержку, как и мне», — сказал дипломат.

На выставке представлено 59 живописных полотен из серии «Чистилище». Некоторые из них — совсем небольшого размера, некоторые — больше метра в длину. Художник воспроизводит в них один и тот же мотив, но бесконечно экспериментирует с палитрой ярких, в том числе неоновых, красок. Особенность работ — они написаны словно взглядом сверху, с высоты облаков. Картины отсылают к библейским мотивам и заставляют в то же время искать и видеть параллели с современным миром.

Как признался в интервью «Татар-информу» сам художник, в мастерской он проводит по 15 часов в день, прорисовывая мельчайшие детали множества объектов, присутствующих на полотнах. Картины Рашита Алтуна обретают покупателя раньше, чем они написаны, а молодая супруга редко видит дома своего мужа, проигрывая в борьбе за его внимание искусству и творчеству.

По инициативе и по участии Генерального консула Турции в Казани Исмета Эрикана прежде уже были организованы несколько выставок турецких художников. Осенью 2021 года Центр «Эрмитаж-Казань» представил выставку одиннадцати мастеров кисти из Турции «Анатолийский бриз». Затем последовало несколько персональных выставок участников сборного проекта. В частности, Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ в сентябре 2022 года представила персональную выставку известного живописца, автора «Тайной вечери» по-турецки Ялчына Гёкчебага.

Исмет Эрикан был назначен на пост Генерального консула Турции в Казани осенью 2019 года. Интервью с ним, которое он дал в конце 2022 года, можно прочитать на сайте «Татар-информа».