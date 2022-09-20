Галерея «Хазинэ» выставит наивную живопись турецкого художника Ялчына Гекчебага

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, готовит к открытию выставку известного турецкого художника, работающего в жанре наивной живописи, Ялчына Гёкчебага. Вернисаж намечен на 22 сентября, для посетителей выставка будет доступна с 23 сентября.

«На первом этаже галереи будет представлено 45 работ художника под общим названием выставки “И длится прошлое…”. Сам Ялчын Гёкчебаг, несмотря на свой почтенный возраст и расстояние между Россией и Турцией, намерен тоже присутствовать на открытии своей персональной выставки в Казани, тем более, что это его первый персональный проект не только в столице Татарстана, но в нашей стране в целом», – подчеркнули в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Родился художник в 1944 году в турецкой деревне, где и провел все детство – в Чале провинции Денизли. Потом получил профессиональное образование живописца и сам преподавал изобразительное искусство в Ближневосточном техническом университете. «Путешествие в живопись длиной в 64 года» называет он сам свой творческий путь: персональных выставок Ялчын Гёкчебаг провел около 70, 17 из них за рубежом – в Лондоне, Скопье, Париже, Омане, Дамаске, Эйндховене. В Казани, если быть точными, турецкий мастер уже тоже выставлялся, но в составе художников-соотечественников сборной выставки «Анатолийский бриз», которая в октябре прошлого года проходила в центре «Эрмитаж-Казань».

Персональная выставка в Казани – ретроспектива творчества Ялчына Гёкчебага, где можно будет увидеть палитру произведений, создаваемых им с 70-х годов. Любимая тема художника – сельская жизнь, которую он неизменно, несмотря на хорошее художественное образование, пишет в жанре наивной живописи. При этом уже много лет художник живет и работает в городе – Стамбуле и Анкаре, а его картины не только много экспонируются по миру музеями и галереями, но и приобретены, например, Министерством иностранных дел Турции.

«Мысли мои все время там, на селе, несмотря на то, что долгие годы физически нахожусь в городе, но перед моими глазами – работающие в поле люди, кирпичные дома, над трубами которых виден дым, плантации и зеленые сады.... И был еще один ключевой момент, повлиявший на мое мировосприятие: в 1974 году, когда мы с женой возвращались домой от друзей, нас на полной скорости сбил автомобиль, все наши тела были в переломах, мы долго лежали в гипсе в больнице и дома. До этого момента я больше увлекался абстрактной живописью, пессимистичными цветами. И в этот период меня озарило понимание того, что жизнь прекрасна, она стоит того, чтобы жить. Я, словно птица, взглянул на все это сверху и охватил взором всю картину деревенской жизни. Это сильно напоминало миниатюры, но было нечто другое. Начиная с 1975 года длительное время я работал в рамках этой новой формы», – говорит о своем творческом пути Ялчын Гёкчебаг.

К настоящему моменту он написал около 3500–4000 картин и продолжает работать в галерее Armoni (Анкара) и в своей мастерской в Стамбуле. Выставку в столице Татарстана художнику помогло организовать Генеральное консульство Турции. Познакомиться с наивным турецким искусством в галерее «Хазинэ» можно будет до 30 октября.