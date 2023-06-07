«Веру укрепляют страхи»: Рашит Алтун представил казанцам свое «Чистилище» по-турецки

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка «Сначала» турецкого художника Рашита Алтуна. На первую свою персональную выставку в России художник привез 59 живописных полотен из серии «Чистилище». Часть картин совсем небольшого размера, другие – больше метра в длину. Алтун воспроизводит в них один и тот же библейский мотив, но бесконечно экспериментирует с палитрой ярких, в том числе неоновых, красок.

Фото: © Михаила Захарова

Каждая картина – словно взгляд сверху, с высоты облаков. Такой прием, напомним, казанцы и гости города уже могли видеть прошлой осенью в работах другого турецкого художника – именитого мастера кисти автора «Тайной вечери» по-турецки Ялчына Гёкчебага. Правда, Гекчебаг пишет с ракурса «из вертолета» сельские пейзажи и объясняет это тем, что раньше работал видеооператором и впечатлился видом сверху, снимая Турцию в том числе и с высоты полета малой авиации.

«”Чистилище” – такая тема, действительно, есть в Библии. Но есть она не только в христианстве, есть и в исламе, и в иудаизме – почти во всех вероисповеданиях. Она очень интересовала меня, я изучал ее. До представленной на выставке у меня также была серия работ на эту библейскую тему. Самую лучшую связь с миром люди создают благодаря вере. Возможно, моя вера не соответствует вере других людей, она своеобразна. В вероисповедании обычно твою веру укрепляют страхи. В то же время вера – это всегда какая-то потребность. При этом веры могут не совпадать. Моя вера не связана со страхами: даже когда вы смотрите на мои картины, вы не увидите в них пессимистических нот, в них нет темного. Это что-то вроде того, что смерть людей пугает, но ни один умирающий человек не плачет», – рассказал о своем творчестве Рашит Алтун.

Художник Рашит Алтун у своей картины Фото: © Михаила Захарова

Как художник признался в интервью «Татар-информу», прорисовывая мельчайшие детали множества объектов, присутствующих на полотнах, он проводит в мастерской по 15 часов в день. На создание одной небольшой работы уходит минимум два-три дня. Молодая супруга художника редко видит его дома, проигрывая в борьбе за его внимание искусству и творчеству.

«Я все картины рисую для себя. Покупатели не вмешиваются в мою работу: я рисую, они приобретают. Зная о предстоящей выставке в Казани, когда я рисовал картину персонально для кого-то, то сразу говорил ему, что сначала свожу эту работу на выставку, а потом вы сможете ее забрать», – отметил художник, добавив, что даже у картин, которые он еще не нарисовал, уже есть владельцы.

Фото: © Михаила Захарова

Стоимость одной работы размером примерно с тетрадный лист, по словам Рашита Алтуна, составляет около 1200 долларов. Находясь несколько дней в Казани, признался художник, он очень впечатлился местным небом. Так что, возможно, следующей серией его картин мог бы стать «взгляд из-под» облаков Казани.

«Я в Казани много мест прошел пешком. Я всегда очень впечатляюсь небосводом. Небосвод в провинции Эскишехир (где у художника мастерская – прим. Т-и) и в Казани непохожи, как и в принципе нигде в мире небо непохоже одно на другое. Если это останется у меня в голове, я хотел бы написать это [казанское] небо», – сказал Рашит Алтун.

Фото: © Михаила Захарова

Выставка «Сначала» продлится в Галерее современного искусства до 23 июля. Она станет последней в серии тех, что были организованы Генеральным консульством Турции в Казани по инициативе Генерального консула Исмета Эрикана, который на вернисаже Рашита Алтуна анонсировал сложение своих полномочий в сентябре этого года.

«Каждый раз, открывая выставку, мы старались вас, наших русских, татарских друзей, знакомить все ближе с турецкой культурой. Художник Рашит Алтун, которого вырастила наша турецкая земля, очень молодой, перспективный, успешный, и уверен, что вы в будущем будете часто слышать это имя. Это первая персональная выставка Рашита Алтуна в Российской Федерации, но, надеюсь, что не последняя, и в будущем он организует свои выставки и в других городах России. Искусство его говорит само за себя», – подчеркнул Исмет Эрикан.

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан Фото: © Михаила Захарова

Знакомство с турецкой живописью началось для казанцев осенью 2021 года, когда в Центре «Эрмитаж-Казань» прошла сборная выставка одиннадцати мастеров кисти из Турции – «Анатолийский бриз». Следом в течение двух лет состоялись персональные выставки Ялчына Гекчебага, Ахмета Йешиля и Эргина Инан.

Фото: © Михаила Захарова

«Музей часто обращается к творчеству турецких художников. Нам интересно развитие, которое происходит в среде турецких художников – представителей страны, с которой у нас давние дружеские отношения. Новых ярких свежих мыслей художнику! А мы в Галерее современного искусства запускаем программу “Турецкий июнь” о культуре и искусстве Турции: в 17.30 каждый четверг будет начинаться бесплатная экскурсия по выставке Рашита Алтуна, а затем лекция о турецкой живописи», – анонсировала первый заместитель директора Музея ИЗО РТ Марина Кутнова.