Галерея современного искусства покажет «Сад сновидений» турецкого художника Эргина Инана

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 4 октября откроется выставка турецкого художника Эргина Инана «Сад сновидений». Полсотни фантазийных произведений – это ассоциации и размышления мастера, навеянные повестью Франца Кафки «Превращение», в которой главный герой, проснувшись, обнаруживает, что превратился в насекомое.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Как Кафка в главных героях гармонично запечатлел свое мировоззрение и болезненную чувствительность к абсурдности окружающего мира, так Инан интегрировал эти мысли в свои картины, где философия дополнительно переплетается с деталями, каллиграфическими надписями, цитатами суфийского поэта Джелялетдина Руми (Мевляны), при этом где-то перекликается с творчеством Леонардо да Винчи.

«Сам художник говорит, что на его творчество в целом больше повлияла восточная поэзия. Картины Эргина Инана достаточно дорогие, они востребованы, поэтому в Казань он привез то, что было в наличии – в основном это современные работы», – пояснили для «Татар-информа» в Генеральном консульстве Турции в Казани, организовавшем приезд художника и его выставку в столице Татарстана.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Не только в Казани, в России персональная выставка Эргина Инана состоится впервые. Однако в прошлом году несколько его картин уже можно было видеть на сборной выставке 11 турецких художников «Анатолийский бриз» в Центре «Эрмитаж-Казань».

Эргин Инан родился в 1943 году в Малатье (Турция), в 1963 году поступил на факультет права Стамбульского университета, а в 1964-м начал учиться живописи в Государственной высшей школе изобразительных и прикладных искусств. В 1969 году Эргин Инан получил стипендию Зальцбургской летней академии искусств, в 1971–1973 годах учился в Академии изобразительных искусств в Мюнхене. Затем в 1978–1979 годах продолжил учиться в Мюнхене, а также в Берлине, в 1981-м продолжил свою исследовательскую работу в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Лондоне. В 1985 году художник стал профессором отделения живописи факультета изобразительных искусств университета Мармара, с 1985 по 1986 был приглашенным профессором на отделении живописи Высшей школы изобразительных искусств в Берлине.

Вдохновение Инан черпает в анатолийском народном творчестве, коранических рукописях и творчестве художника XV века Мухаммада Сиях Калама. Эргин Инан детально прорисовывает узоры, вплетая в них тексты на османском и турецком языках. Он награжден Большой премией Президента Турецкой Республики в области культуры и искусств.

Несмотря на то что следующий год для Эргина Инана будет юбилейным (сейчас художнику 79 лет), выставка в Казани не является ни частью юбилейного передвижного выставочного проекта, ни самостоятельным посвящением круглой дате мастера.

«В Турции не принято дни рождения, юбилеи отмечать, у них нет понятия “круглая дата”. Они не привыкли, чтобы что-то было приурочено ко дню рождения, они вообще не любят лишний раз упоминать свой день рождения – это считается нескромным. В Турции как получилось, так получилось», – обратили внимание в Генконсульстве Турции в Казани.

Выставка «Сад сновидений» Эргина Инана будет открыта в Галерее современного искусства до 6 ноября. 22 сентября, напомним, в Казанском Кремле, Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка еще одного известного турецкого художника Ялчына Гёкчебага, автора «Тайной вечери по-турецки» и также участника прошлогодней сборной выставки «Анатолийский бриз».