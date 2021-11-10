«Звуки и следы» художника из Турции Ахмета Йешиля заселят Галерею современного искусства

В филиале Музея изобразительных искусств РТ, Галерее современного искусства, на два месяца разместится выставка «Звуки и следы» турецкого художника Ахмета Йешиля.

Вернисаж 34 произведений, созданных за последние четыре года, намечен на 16.00 16 ноября, на открытии будет присутствовать и сам художник. Событие анонсирует пресс-служба музея.

Произведения, объединенные концепцией «Звуки и следы», живописец последние пять лет создавал как в Турции, так и за рубежом. Ахмет Йешиль — один из видных представителей современного турецкого изобразительного искусства. Его художественный мир существует в объединенном пространстве искусства и истории — между вчерашним и завтрашним днем.

Фото: © пресс-служба ГМИИ РТ

Йешиль стал заниматься живописью после того, как в 1972 году утратил способность ходить. Он учился в мастерских крупных турецких художников — Нури Абача, Ильхана Чевика и Эрнура Тузуни. Мировую известность ему принес цикл картин на тему «Старые дома Мерсина» — города, где он родился, вырос и состоялся как художник. Художник до сих пор живет и работает в родном городе, хотя его работы выставлялись в США, Бельгии, Албании, Китае, Индии, Греции, Германии, Венгрии, Италии и других странах.

Всего Ахмет Йешиль провел 132 персональные выставки, участвовал в 321 совместной и конкурсной выставках, завоевал 25 наград на национальных и международных конкурсах. Выставка «Звуки и следы» станет первой для художника на территории России. Увидеть ее можно будет до 16 января.