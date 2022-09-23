Автор «Тайной вечери» по-турецки осмотрел в Казани выставку Шишкина и презентовал свою

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ялчын Гёкчебаг – известный турецкий художник, получивший профессиональное классическое образование по живописи и сам преподававший ее в Ближневосточном техническом университете, но работающий в основном в жанре наивного искусства, презентовал в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле свою первую в России персональную выставку «И длится прошлое…».

В трех залах размещена лишь примерно сотая часть картин из 3500-4000, созданных им за 60 лет творчества. Здесь и самые ранние «пробные» модерн-натюрморты, которые он писал еще мальчишкой в деревенском доме провинции Денизли, и автопортрет молодого Гёкчебага 70-х, и такие узнаваемые для ценителей искусства всего мира сельские пейзажи с ракурса «из вертолета», и наиболее современные картины – такие же яркие и до деталей прорисованные, но написанные уже не маслом, а модными акриловыми красками.

Если быть точными, в Казани турецкий мастер уже выставлялся: прошлой осенью в составе художников-соотечественников сборной выставки «Анатолийский бриз» демонстрировались, например, картины Гёкчебага с полем подсолнухов, работающими в поле крестьянами и зимний пейзаж. В этот раз на персональной экспозиции их также можно увидеть.

«Эта выставка – ретроспектива. Из каждого периода творчества здесь представлено несколько картин. Рисовать я начал с 13 лет. До 80-х годов мои картины никто не покупал, большинство из них я сохранил и не выставлял на продажу. На выставке представлены как раз те, которые в свое время не продавались, а некоторые я выкупал обратно из коллекций. Например, здесь есть три натюрморта – мои первые опыты масляной краской в 13 лет. Вы видите стул в нашем доме, натюрморт, который я сам составил из подручных предметов. Тогда у меня был модернистский подход к искусству, тогда я как бы разбивал поверхность. Позже преподаватели нас учили классическому искусству, отголоски этого вы можете видеть на картинах – в них смесь классики и модерна», – рассказал художник, начиная экскурсию по залам своей выставки.

«И длится прошлое…» – отнюдь не фигуральное название выставки. Сам художник называет свой творческий путь путешествием в живопись длиной в 64 года: говорит, хоть и переехал давно в город, но мысленно остался в деревне, в своем детстве, и все события его картин до сих пор происходят там. А уникальный ракурс Гёкчебага на жизнь турецких крестьян буквально сверху – следствие его работы видеооператором и, в частности, съемок с полетов над полями Турции.

«Когда я был видеооператором, мы часто в Эдерне снимали с вертолета. Как-то, например, мы пролетали над подсолнуховым полем, я практически свесился из вертолета, обвязанный веревкой, и снимал сверху эти подсолнуховые поля. Это очень красиво, и, конечно, такой взгляд сверху мне очень понравился. Тогда я и подумал, почему бы мне не нарисовать эту красоту. Оказалось, что такой перспективы практически и нет у других художников, а людям очень нравится. Когда я открывал свои выставки в Америке, в Англии, операторы часто спрашивали, не работал ли я оператором. Когда я признаюсь, что да, работал, они в шутку передают мне камеру и говорят, на тогда, сам снимай. Это, действительно, их взгляд. А я даже до сих пор, так же прищурившись, как видеооператоры, смотрю на жизнь», – рассказал Ялчын Гёкчебаг.

Средняя цена одной картины художника – 6-7 тысяч долларов. Пользуются популярностью, но спрос имеет тенденции: то больше востребованы зимние пейзажи, то летние. А еще в галерее художника в Турции можно стать обладателем функционально-декоративной вещицы с изображением, перенесенным с картины Гёкчебага, например шелкового шейного платка. В одном таком сам художник присутствовал на собственном вернисаже.

«В 2019 году в мире проходили мероприятия по случаю 500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи, нас возили во дворец Кло-Люсе во Франции, где он скончался. Мы посмотрели выставку, сад, парк. Потом я нарисовал большое поле, где пасутся коровы, а в середине изобразил застолье — на тему „Тайной вечери“ да Винчи сделал небольшую цитату в турецком варианте. И сейчас на моем шелковом шейном платке эта картина на тему „Тайной вечери“. Да, есть предложения сделать линию одежды с принтом из моих картин, но пока я сомневаюсь. Есть желающие сделать занавески, покрывала... А шарфы уже есть, да, и продаются неплохо», — признался Ялчын Гёкчебаг.

На вопрос «Почему вы не пишете море?» художник отвечает, что не знает его. Родился и вырос он в местности, где нет моря, а для того, чтобы что-то писать, нужно хорошо знать это, уверен мастер. На выставке в Казани лишь на двух картинах можно видеть море: на одной совсем мельком оно виднеется за деревом и арбой с арбузами, на другой художник изобразил купающихся и загорающих, среди которых, к слову, он сам и его жена.

Детальная проработанность самых мелких персонажей и объектов на картинах – тоже почерк Ялчына Гёкчебага. И в этом, как обратил внимание гостей вернисажа сам художник, он похож на известного русского живописца-пейзажиста Ивана Шишкина. Его произведения (среди которых до мелочей проработанная графика) на третьем этаже галереи «Хазинэ» Ялчын Гёкчебаг успел пристально рассмотреть в последний день работы юбилейной выставки живописца.

Гостями вернисажа стали генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Римма Ратникова, депутат Госсовета РТ Людмила Рыбакова, заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин, с родины художника – генеральный консул Турции в Казани, мэр Бодрума Ахмет Арас. Накануне официального открытия выставки ее посетили министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и находящаяся в Казани с деловым визитом генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Потрясающая выставка! Вы, наверное, все почувствовали теплоту, то погружение в детство, впечатления о счастливом детстве, которые несут эти картины. И, наверное, заметили, что на них нет ни одного автомобиля, ни одного механизма, а только люди и животные. Нашему музею, конечно, хотелось бы и в своей коллекции иметь эти работы – их безмятежный, прекрасный мир созвучен всем нам. Смотря на каждую картину отдельно, мы всякий раз как будто создаем отдельный сюжет счастливого прошлого», – отметила Розалия Нургалеева, директор Музея ИЗО РТ, филиалом которого является галерея «Хазинэ».

Ялкын Гёкчебаг признался, что не говорит по-русски, но подчеркнул, что его картины смогут самостоятельно общаться с российским зрителем.

«Мои картины знают ваш язык. И сам я предпочитаю, чтобы за меня с посетителями общались мои картины. Я сужу о своем успехе по улыбкам гостей. Сегодня я уже вижу ваши улыбки и надеюсь, что вы будете с удовольствием и дальше рассматривать мои картины. Пусть ненадолго, но вы отвлечетесь от хаоса этого мира, а меня это сделает счастливым», – обратился он к первым посетителям выставки.

Среди них, к слову, были и некоторые казанские художники – заслуженный художник России и заслуженный деятель искусств Татарстана, известный иллюстратор Григорий Эдинов и главный наивист Татарстана Альфрид Шаймарданов. Последний в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил некую схожесть работ Ялчына Гёкчебага с хорватским наивным искусством и обратил внимание на существенную господдержку Турцией своих художников в продвижении и организации выставок по миру.

Увидеть наивное турецкое искусство Ялчына Гёкчебага в галерее «Хазинэ» можно будет до 30 октября.