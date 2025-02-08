Автор карты кидсфрендли городов Славская положительно оценила один из парков Казани

Автору карты кидсфрендли городов Анастасии Славской понравился казанский парк «Елмай». Видео с ее комментарием опубликовала Дирекция парков и скверов Казани.

«Приехала из Москвы, первый раз в Казани…оказалась в парке "Елмай". И не просто оказалась, а еще и на экскурсии с создателем детской площадки Машей из бюро "Чехарда". И мы прошли сейчас по всему парку, все посмотрели, очень все круто, все здорово. И хочется отметить, что и парк, и павильон прекрасный, с детскими мастерскими», – поделилась Славская.

На память она приклеила стикер на павильон в парке «Елмай».

«Здесь есть все необходимое для того, чтобы себя комфортно чувствовать с детьми», – резюмировала эксперт.

Напомним, упомянутый парк открыли в прошлом году в День защиты детей. В торжественной церемонии принял участие и Раис РТ Рустам Минниханов. В первый день в общественном пространстве прошла настоящая шоу-программа: полицейские провели «Зарядку со стражем порядка», а руководитель татарстанского отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов выступит со своим с DJ-сетом на вечеринке «БиЮ». Также недавно парк «Елмай» и другие проекты Казани победили в конкурсе «Город, где хочется жить».