Тимур Сулейманов выступит с DJ-сетом на вечеринке в детском парке «Елмай»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель татарстанского отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов выступит со своим с DJ-сетом на вечеринке «БиЮ» в детском парке «Елмай». Мероприятие состоится 14 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе организации.

Мероприятие организовано подростковым медиа ПОВ, «Движением Первых» и казанской школой диджеинга. Со своими сет-листами выступят подростки, которые прошли обучение на курсах диджеинга.

«Парк „Елмай“ вызвал большой интерес среди ребят, которые приходят на наши вечеринки. Мы стараемся менять локации проведения „БиЮ“, всегда ориентироваться на запросы. В этот раз мы вместе с Дирекцией парков решили, что это прекрасная возможность провести первое мероприятие такого формата», — прокомментировали агентству организаторы мероприятия.

Для гостей события будут организованы параллельные активности. Например, в течение всего вечера будет стоять автобус от команды «Арбус» со своей мультимедийной площадкой и зоной для подкастов, пройдут бесплатные творческие мастер-классы, будет отдельная зона с бесплатными напитками. Гости также смогут поиграть в настольный теннис и потанцевать.

Одной из центральных активностей вечера станет танцевальный баттл по трем направлениям: k-pop, хип-хоп и современные танцы.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации по ссылке.

Указ о создании «Движения Первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.