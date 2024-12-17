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Парк «Елмай» и другие проекты Казани победили в конкурсе «Город, где хочется жить»
Три казанских проекта победили в XVII Международном смотре-конкурсе практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Так, программа «Здоровое питание детям» победила в номинации «За системный последовательный подход к организации школьного питания», детский парк «Елмай» - «За создание креативного открытого пространства», а также столицу РТ отметили «За разработку, в преддверии саммита БРИКС, тематических путеводителей по городу».
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, итоги конкурса были подведены в рамках заседания Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Участниками стали представители 30 городов. Жюри смотрели на социальные и экономические эффекты, качество, результаты и возможность тиражирования практики в другие города.
Напомним, что в рамках программы «Здоровое питание детям» в школах ввели единое меню, безналичную оплату за обеды, а также пропагандировали здоровое питание и модернизировали столовые.
Парк «Елмай» отличается уникальной площадкой для детей, павильонами, зеленым лабиринтом со смотровой площадкой и событийной зоной.
Тематический путеводитель по городу – это специнформресурс, который помогает детям и их родителям изучать истории культуры, самобытности Казани, предоставляя информацию доступно и легким языком. Также в путеводителе можно найти загадки о городе, ребусы, сказки о национальных героях республики и раскраски с основными достопримечательностями и элементами татарской культуры.
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