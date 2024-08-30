Полицейские Казани провели «Зарядку со стражем порядка» в парке «Елмай»

В День Республики Татарстан казанские полицейские организовали необычное мероприятие в новом детском парке «Елмай». В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» представители правоохранительных органов совместно с общественными организациями провели спортивный праздник для юных жителей города.

Мероприятие собрало около сотни детей и было нацелено на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Ведущими зарядки выступили титулованные спортсмены в погонах: старший лейтенант Андрей Гришин, призер мирового чемпионата по армрестлингу, и майор Сергей Деменев, мастер спорта по боксу и многократный чемпион МВД России.

Фото: © УМВД России по Казани

Акция «Зарядка со стражем порядка» проводится ежегодно и преследует несколько целей: укрепление доверия граждан к полиции, повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирование активной гражданской позиции у молодого поколения.

Полицейские постарались сделать зарядку интересной и увлекательной для детей школьного возраста, подобрав комплекс упражнений с учетом их возможностей и предпочтений. Особый восторг у участников вызвал энергичный флешмоб под музыку "Движения первых", который зарядил ребят позитивом и бодростью на весь день.

Мероприятие прошло при поддержке Регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане и Общественного совета при УМВД России по Казани. Оно стало ярким примером взаимодействия правоохранительных органов и общества в деле воспитания подрастающего поколения.