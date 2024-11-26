Автомобили, колеса, окопные свечи: челнинцы собрали очередные 20 тонн помощи

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные горожане собрали шефскую и гуманитарную помощь военнослужащим. Общий вес груза составил порядка 20 тонн. Это и автомобили, и окопные свечи, и армейский душ, и сухие супы, и многое другое.

Вещей очень много — со склада их вытаскивают с помощью погрузчика. Большую часть гуманитарной и шефской помощи предоставили волонтеры инициативных групп «Мы вместе» и «Своих не бросаем 16».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Они перечисляют машины, которые отправляют на передовую. Например, «УАЗ» и легковой автомобиль бойцы будут использовать «за ленточкой» для того, чтобы вывозить раненных с поля боя, привозить провизию. Также отправляют колеса для «Урала».

«Мы отправляем технику — это УАЗик („буханка“) и легковой автомобиль. Естественно, на передовой это все необходимо, это перевоз раненных и провизии. Ураловские колеса тоже очень нужны», — поделилась администратор инициативной группы «Свои не бросаем 16» Гузель Гафиятуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В состав груза вошли вещи и средства для бойцов, которые находятся на лечении или реабилитации в госпиталях.

Волонтеры собрали и именные посылки для защитников Отечества и их батальонов. В коробках и продукты питания, и медикаменты, и маскировочные сети. Среди посылок есть и окопные свечи. Они наиболее актуальны и необходимы, потому что впереди холода. А с помощью этих окопных свечей можно и согреться, и приготовить пищу.

Шефскую и гуманитарную помощь мирным жителям и нашим военнослужащим отправляют регулярно.

«Мы уже отправили больше 30 автомобилей — это грузовики по 20 тонн. И это только наша компания. Еще очень много присоединились к нам транспортных компаний — друзей, партнеров, которые оказывают и выручают в момент, когда мы сами не можем доставить груз, потому что его очень много собирается», — рассказал депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ответственная миссия — отвезти посылки военнослужащим — досталась водителю Фануру Акбашеву. Мужчина на протяжении более 2 лет колесит по новым регионам России. Поэтому видит и отмечает, насколько меняются города, появляется инфраструктура, люди постепенно возвращаются в свои дома.

«С каждым рейсом, практически каждый месяц и с каждым разом там город преображается: все лучше и лучше, красивее, дороги — все делают», — поделился он.

Помимо грузовика Фанура Абашева, волонтеры и активисты заполнили вещами и продуктами «Урал» бойцов.

На фото: Джин / фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Джин уверяет, что от Татарстана и Челнов, в частности, они получают огромную поддержку. Сам боец на передовой находится с 2022 года. Был призван в ходе частичной мобилизации из Санкт-Петербурга.

«Доходит все в полном объеме. Гуманитарная помощь очень помогает. Приходит все от „А“ до „Я“. Хочу сказать огромное спасибо Набережным Челнам. Город очень сильно помогает, помогает больше всех», — отметил Джин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А челнинцы обещают и в дальнейшем поддерживать бойцов и сбавлять темп не собираются. Поэтому как только отправили груз с шефской и гуманитарной помощью, активисты уже начинают собирать новый.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев передал технику землякам-военнослужащим на СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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