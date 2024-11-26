Мэр Челнов Наиль Магдеев передал технику землякам-военнослужащим на СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал гуманитарную помощь землякам-военнослужащим в зоне спецоперации.

«Сегодня вместе с коллегами нахожусь в зоне специальной военной операции. Передали нашим воинам транспортные средства, современное оборудование и приборы», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Также градоначальник отметил, что военнослужащие из Челнов и всей Республики Татарстан достойно выполняют свой воинский долг. «Автоград оказывает постоянную помощь и поддержку. Челны своих не бросают!» — написал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что данная отправка гуманитарного груза является 29-й по счету с начала СВО и 15-й в текущем году.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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