Автоэксперт назвал самые проблемные места китайских машин

Одним из наиболее проблемных мест автомобилей из Китая служит электрика. Об этом Lenta.ru рассказал автоэксперт Михаил Мартынов.

«Зимой второй год подряд стало выявляться большое количество поломок электрики. <…> Как правило, из строя выходят различные датчики, система ABS, отказывают вариаторы», — рассказал эксперт.

Также слабыми местами «китайцев» он назвал качество металла и сборки. По этой причине Мартынов рекомендует проводить обработку от коррозии сразу после приобретения машины.

Уязвимым, по его словам, местом служит и подвеска автомобилей.

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