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Общество 2 февраля 2025 08:22

Юрист разъяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленный автомобиль

В случае перепродажи приобретенного по параллельному импорту автомобиля от владельца могут потребовать доплату. Об этом сообщил юрист Магомед Янгулби.

«Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате», — приводит его слова «Прайм».

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в тройку российских регионов с самым высоким уровнем одобрения кредитов, выдаваемых на покупку новых автомобилей. Также республика оказалась в лидерах и по уровню одобрения кредитов на подержанные машины.

#автомобили #покупка автомобиля
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