Техосмотр авто в РФ может подорожать на 20%

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Технический осмотр автомобилей в России может подорожать на 20%. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Она (стоимость техосмотра – прим. Т.-и.) в среднем равна 1000 рублей. Теперь будет 1200. Неприятно, конечно, но и критичным рост тарифов не назовешь», – приводит его слова «Парламентская газета».

Ранее юрист Магомед Янгулби разъяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленный автомобиль.

Кроме того, Татарстан вошел в тройку российских регионов с самым высоким уровнем одобрения кредитов, выдаваемых на покупку новых автомобилей.