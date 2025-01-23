«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

Рынок новых легковых автомобилей в России за прошлый год вырос почти в 1,5 раза, однако в 2025 году ожидается снижение продаж. При этом эксперты полагают, что доля отечественных и импортных авто либо не изменится, либо же россияне будут больше покупать отечественные машины.





Продажи машин в России в прошлом году резко выросли – с учетом альтернативных каналов поставок продали более 1,6 млн машин, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году

Фото: © «Татар-информ»

«Результат продаж вызван отложенным спросом»

Продажи машин в России в прошлом году резко выросли – с учетом альтернативных каналов поставок продали более 1,6 млн машин, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

«2024 год показал стремительный рост, замедлившись к концу года. Как мы неоднократно заявляли на протяжении года, подобный результат продаж вызван отложенным спросом, а также реакцией покупателей на потенциальные сокращение импорта и повышение финансовой нагрузки», – заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Алексей Калицев: «Результат продаж вызван отложенным спросом, а также реакцией покупателей на потенциальные сокращение импорта и повышение финансовой нагрузки» Фото: © Александр Кряжев / РИА НОвости

Он добавил, что при сохранении текущих условий рынок в 2025 году все же может сократиться – до 1,4 млн единиц, или приблизительно на 15%.

Vesta установила исторический рекорд

Лидерство на российском рынке традиционно сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в конце года пришлось более 27% от общего объема продаж, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За прошлый год их продали более 436 тыс. штук.

На втором месте по популярности находится китайский бренд Haval – свыше 190 тыс. автомобилей, или 12% от общей доли рынка, а на третьем – еще один китайский бренд Chery, которых продали почти 157 тыс. единиц, или почти 10% от всего объема новых автомобилей.

Самыми востребованными оказались LADA Granta и Vesta – 201 и 123 тыс. соответственно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если же говорить о моделях, то самыми востребованными оказались LADA Granta и Vesta – 201 и 123 тыс. соответственно. Причем Vesta установила свой исторический рекорд по объему продаж начиная с момента выпуска в 2015 году.

Наиболее популярной иномаркой в России по-прежнему остается кроссовер Haval Jolion, которых за прошедший год продали почти 84 тыс. единиц. Также отметим, что в топ-10 попали еще две модели LADA – Niva Travel и Legend с результатами 50 и 47 тыс. автомобилей.

За прошедший год средние цены на новые автомобили отечественных марок выросли на 15% Фото: © «Татар-информ»

Цены на отечественные машины росли быстрее, чем на иномарки

За прошедший год средние цены на новые автомобили отечественных марок выросли на 15% – с 1 млн 91 тыс. до 1 млн 254 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата.

Импортные автомобили за это же время подорожали только на 6%. По данным ведомства, в декабре их средняя цена достигла 2 млн 465 тыс. рублей. Однако в 2025 году можно ожидать более значительного роста цен на импортные машины из-за повышения утилизационного сбора.

Игорь Моржаретто: «В 2025 году можно ожидать снижение объемов продаж на 15-20% из-за повышения утилизационного сбора» Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рынок «просядет» на 15-20%

По прогнозам члена общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игоря Моржаретто, в 2025 году можно ожидать снижение объемов продаж на 15-20% из-за повышения утилизационного сбора.

При этом доля отечественных и импортных автомобилей в 2025 году останется примерно на уровне прошлого года, полагает он. «Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% – на китайские и 10% – параллельный импорт», – считает Моржаретто.

По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок, чтобы что-то менялось, однако если изменения и произойдут, то он полагает, что вырастет доля именно отечественных марок.

Почти две трети отечественных автомобилей в России покупаются с использованием заемных средств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если доля рынка и изменится, то весьма незначительно

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также уверен, что доля рынка останется неизменной. По его словам, несмотря на повышение утильсбора, есть еще минимум три крупных фактора, которые оставят распределение долей на прежнем уровне.

Первым он назвал конкуренцию, из-за которой дилеры будут корректировать цены в зависимости от спроса. То есть первое время можно ожидать, что утильсбор будет не полностью включен в стоимость машин, а только частично.

Второй фактор – инфляционные процессы. «Наши машины дорожают и будут дорожать. В пределах инфляции, но все равно они будут становиться дороже», – заявил эксперт.

И еще одним фактором он назвал дорожающие кредиты, подчеркнув, что почти две трети отечественных автомобилей в России покупаются с использованием заемных средств.

В заключение Кадаков добавил, что если доля рынка и изменится, то весьма незначительно – плюс 3-4% в пользу отечественных брендов.

Таким образом, можно ожидать, что рост доли продаж китайских брендов, который наблюдался в прошлом году, в 2025 году остановится или же вовсе начнет снижаться.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен наращивать объемы производства Фото: © Максим Платонов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» планирует инвестировать 45 млрд рублей в производство

Несмотря на прогнозы по снижению продаж в 2025 году, крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен наращивать объемы производства, заявил президент компании Максим Соколов на итоговой пресс-конференции.

Так, только за прошедший год предприятие увеличило производство автомобилей на 40% по сравнению с 2023 годом – до 525 тыс. единиц, а план выпуска в 2025 году составляет полмиллиона авто.

Кроме того, среди целей предприятия на этот год запуск новой модели LADA Iskra, которая по цене расположится между Granta и Vesta, и новых комплектаций всех моделей LADA, которые повысят уровень оснащения, комфорта и безопасности автомобилей.

Также планируется освоение новых двигателей для обоих семейств внедорожников NIVA, а мелкосерийный модельный ряд должен пополниться моделями NIVA Sport и Vesta Sport. По расчетам компании, собственная инвестиционная программа только на этот год потребует вливаний на 45 млрд рублей.