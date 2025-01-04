Бояться не надо или «веселье» через 3-4 года: что говорят водители о китайских авто

После ухода западных брендов из России отечественный рынок новых и подержанных авто стремительно просел и его заполонили машины из КНР. О том, что думают об автоизделиях «мейд ин Чайна» рядовые и не очень автовладельцы, – в материале «Интертата».





Отечественный рынок авто стремительно заполонили машины из Китая

Фото: © «Татар-информ»

«Ни разу не подводила»

Ведущий и тамада Газинур Файзуллин – владелец китайского автомобиля.

– Скоро будет восемь месяцев, как я сел за руль китайского авто. Мне очень нравится. До этого ездил на «корейце», а также на внедорожнике. Была возможность купить [подержанную] японскую машину, но хотелось новую, и эта мне понравилась больше всего. Я не из тех, кто фанатеет от автомобилей, у меня нет такого – «сяду только на немецкую и не слезу». Поэтому сомнений не было.

Машина – это транспорт, средство передвижения. Для меня важнее всего, чтобы она была комфортной, потому что приходится ездить на большие расстояния. Важно также, чтобы она была мощной, это нужно для безопасности. Эта машина соответствует всем моим требованиям, за восемь месяцев ни разу меня не подвела, – говорит Газинур.

Предстоящая зимняя эксплуатация его не пугает. «Мой друг купил такую же машину. Он уже перезимовал, сказал, что никаких проблем не было. Тоже на это надеюсь», – поделился ведущий.

«От японских отстают на два шага, от немецких – на три. Но по соотношению «цена-качество» это подходящий вариант»

Ведущий, журналист Марсель Ахмадуллин уже успел поменять одну китайскую машину на другую. На последней он даже объездил Турцию.

Марсель Ахмадуллин: «До этого я уже ездил на китайском автомобиле, и он оставил у меня впечатление надежной техники. Сейчас езжу на другом, мне очень нравится» Фото: социальные сети

– О китайских машинах очень разные мнения: кто-то очень хвалит, а кто-то сильно ругает. Истина, видимо, где-то посередине. Споры идут между маркетологами – одним надо ввезти на российский рынок китайские авто, а другим реализовать подержанные японские и немецкие марки.

Если до корейских китайские машины недотягивают совсем немного, то от японских отстают на два шага, от немецких – на три. Но если сравнивать цены, «китайцы» – подходящий вариант.

Есть бюджетный сегмент – авто за 2-3 миллиона рублей, на которых сами китайцы не ездят, экспортируют нам. К некоторым маркам уже сформировалось определенное доверие. Машины с первых ввозов проездили уже, наверное, около 200 тысяч километров. По этому показателю они не настолько плохие. По соотношению между ценой и качеством все очень справедливо.

До этого я уже ездил на китайском автомобиле, и он оставил у меня впечатление надежной техники. Сейчас езжу на другом, мне очень нравится. Конечно, есть вопросы по запчастям. Скажем, схема доставки запчастей для корейских марок уже была отлажена, а когда ломается или попадает в аварию китайская машина, ожидание запчастей, говорят, бывает долгим.

В то же время неправильно думать, что китайский автопром ломается, а другие – нет. Моя корейская машина уже через 50 тысяч пробега начала жрать масло, ближе к 100 тысячам стуканул двигатель, пришлось делать капремонт. Поэтому не надо так сильно нахваливать корейские или немецкие машины.

По сравнению с теми же «японцами» китайские машины лучше оснащены технологически, в них есть какие-то продвинутые вещи. По функционалу они намного богаче, по дизайну интереснее. Я считаю, что китайские авто за свою цену – самое то, – подытожил Марсель Ахмадуллин.

Фото: © «Татар-информ»

«Попал в ловушку. Самая проблемная машина в моей жизни»

Руслан Романов много лет работает таксистом, перепробовал множество разных марок. Сейчас для междугородних перевозок он использует семиместную китайскую машину. И, по его словам, за полтора года ее эксплуатации столкнулся с множеством проблем. «Иногда мне кажется, что в машине живет призрак или какие-то темные силы», – смеется мужчина.

– У меня две машины, одна для поездок в пределах города, вторая – для дальних выездов. Решил не рисковать и «параллельному импорту» предпочел покупку китайского автомобиля.

Я бережно отношусь к своим машинам, денег на них не жалею, техосмотр прохожу вовремя. Второй машиной особо не пользуюсь, только при необходимости перевезти шесть-семь человек.

Когда покупал, она стоила 3 миллиона. Хотелось именно новую. Если бы я знал, сколько проблем свалится на мою голову… А тогда в первую очередь привлекло то, что автосалон давал скидки и рассрочку. На тот момент автокредит был 15 процентов. Эту машину я купил по рассрочке на семь лет. При 1,5 миллиона стоимости переплата получается всего 100 тысяч. От такой информации и на фоне радости от покупки новой машины голова, видимо, закружилась, до конца не продумал.

Коробка передач у второй машины – робот. О роботизированной коробке я хорошо знаю: рано или поздно она ломается. Мне сказали, что в машине стоит 7-ступенчатый робот, на поверку он оказался 6-ступенчатым. Самое интересное, что даже сами дилеры этого не знали.

Комплектация у машины хорошая, панорамная крыша, везде автоматика… Но ни одна из опций толком не работает, вернее, работает через раз.

Больше всего меня поразило то, что через три месяца вышел из строя аккумулятор. Это произошло в прошлом году в первые холода. Прихожу на стоянку – двери машины не заперты. Пытаюсь завести – не заводится. Звоню дилеру. Говорят: «Приезжайте, попробуем завести. Не получится – придется менять. Но по гарантии заменить не сможем, у аккумулятора она всего три месяца». Такого нет ни у одного бренда, на аккумулятор обычно дают трехлетнюю гарантию. Он должен служить минимум пять лет. Получается, аккумулятор этой машины не выдерживает климатических условий нашей страны. Пришлось купить новый за 7 тысяч рублей. Езжу с тех пор уже год, проблем с ним нет. Могли же они сразу на заводе поставить хороший аккумулятор?! С такой же проблемой столкнулись мои знакомые, владельцы популярных сейчас китайских марок.

Прошло совсем немного времени – вышла из строя камера заднего вида. Ее хотя бы заменили по гарантии. У китайских машин и оконные стекла очень плохие, после попадания первого же камушка приходится ехать на ремонт.

Сюрпризы на этом не закончились: в марте мою машину затопило. Окно самопроизвольно открылось, всю ночь шел дождь, и вода попадала внутрь. Пришлось сушить все, вплоть до фильтра в салоне. После этого случая дилеры предложили заменить элемент, который отвечает за всю электронику. Заказали новый, довольно долго его ждали. И что вы думаете? Поставили, а он оказался браком. Теперь ждем новый.

Теперь уже на задней правой двери отходит краска. В целом правая сторона машина оказалась очень проблемной. Сама дверь закрывается с трудом. Места с отходящей краской согласились покрасить по гарантии, но для этого пришлось зайти к дилерам несколько раз. И то покрасили ужасно – просто местами намазали краску, и все.

На этой машине я даже пяти лет не проезжу. Фиксирую каждый момент для своего отчета, снял очень много фото и видео. На дне машины, на глушителе уже показались заржавевшие места. Странно, что такое происходит с авто, на котором ездили всего полтора года. Значит, оно сделано из некачественного материала.

С аксессуарами тоже проблема. Например, хотел купить красивые коврики для салона, а их, оказывается, нигде не делают. Потому что нет образцов.

Мелких проблем в целом ужасно много. Например, панорама срабатывает внезапно, даже если не нажимаешь кнопку. Или сигнализация начинает орать. Во время движения без всякого нажатия кнопок сиденья могут начать ездить взад и вперед – в этой машине все связано с электроникой. Поэтому я и говорю про призрак.

Про более дорогие марки тоже нельзя сказать, что все хорошо. Мой знакомый взял такую. Недолго ездил – сгорел полный привод. Правда, его заменят по гарантии. Уже две недели как машина в ремонте, еще неизвестно, когда заменят.

Не могу не отметить еще один момент. Как-то я пригласил эксперта-оценщика для моей машины. Автомобиль с единственным хозяином, на котором ездили аккуратно, за которым хорошо ухаживали, был оценен всего в полтора миллиона. Получается, за полгода он обесценился в два раза. Я слышал, что китайские машины быстро теряют в цене, но не думал, что настолько. Значит, при покупке это тоже надо учитывать.

Подводя итог, хочу сказать: я попал в ловушку. Это самый плохой в моей жизни, самый проблемный автомобиль. Может быть, есть смысл рассматривать [китайские] машины премиум-сегмента. Но такие стоят 8-9 миллионов.

На нашем рынке автомобилей еще нет машин с пробегом более 100 тысяч. Самое веселое, думаю, начнется через три-четыре года. Будем надеяться, что к тому времени наладится хотя бы доставка запчастей, – поделился своими переживаниями Руслан.

«Китайских машин бояться не надо»

Мой знакомый – инженер-конструктор Ильшат Галимов выбирал себе машину долго и тщательно. И считает, что китайских марок бояться не стоит.

– Перед покупкой изучил рынок и в итоге остановился на китайском бренде. Китайские машины сегодня – это золотая середина по соотношению «цена-качество». Взял кроссовер в новом кузове, который поступил в продажу только этим летом. Если сравнивать с японской или корейской машиной того же класса, китайская намного современнее, качество материалов в разы выше. Независимые автоблогеры такого же мнения. «Китаец» отстает только от немецких машин, а японские и корейские того же класса ей уступают. Мне моя машина нравится, очень современная, хорошо ведет себя и в городе, и на трассе. Быстро разгоняется.

Так что не надо бояться китайских брендов. Единственное, надо брать проверенные модели. Чтобы машина считалась проверенной, она должна присутствовать на рынке три-четыре года.

Фото: © «Татар-информ»

«Какая запчасть подойдет – никто не знает, приходится искать путем проб и ошибок»

Автоэксперт Фанис Закиров отметил слабые стороны китайских машин и спрогнозировал изменения на автомобильном рынке в ближайшее время.

– До этого главной проблемой китайских авто было то, что они начинали быстро гнить. Но производители, можно сказать, постепенно решают эту проблему. Большинство производимых сейчас машин довольно хорошо противостоят реагентам. Двигатели тоже в большинстве случаев неплохие.

Но у китайских машин и сейчас есть достаточно специфические моменты. Например, это касается надежности очень модных сенсорных экранов и электрики. Может быть, по этой причине корейские производители, которые уже почти заменили физические кнопки на сенсорные, недавно объявили о возврате к физическим.

Кроме того, только у единиц китайских брендов есть привычная нам надежная, в истинном смысле гидротрансформаторная автоматическая трансмиссия. У китайцев привычка – устанавливать множество вариаторов. Обычно это вариаторы, скопированные у японских машин. Вариатор и так агрегат с небольшим ресурсом, а у китайского автопрома особенно. Вариаторы немного улучшенного качества начинали ставить и на наши отечественные автомобили, и тут же у пользователей появилось довольно много вопросов.

При покупке китайских авто я бы советовал остановиться на моделях более известных брендов, предоставляющих гарантии. Сейчас из Китая завозится очень много машин с ярким внешним видом. Их берут, но когда такие машины ломаются, не могут найти запчасти. Мой знакомый, который занимается продажей запчастей, говорит, что у некоторых марок нет даже каталогов. Какая запчасть им подойдет – никто не знает, приходится искать путем проб и ошибок. Кто-то ведь еще должен научиться ремонтировать эти машины, взять ответственность на себя. Одним словом, перед покупкой стоит узнать, представлен ли этот бренд официально в России, имеется ли склад запчастей, гарантийное обслуживание, – советует эксперт.

Закиров прогнозирует, что поток китайских автомобильных машин в страну не ослабеет, но выживут на нашем рынке не все бренды.

– В последнее время в Россию приходит очень много китайских автобрендов, однако настораживает то, что их особо не раскручивают. В данном случае это значит, что создание официального представительства, дилерской сети, склада запчастей, решение вопросов обслуживания и гарантии остаются открытыми. Поэтому из-за какого-то непонимания, спорных моментов некоторые из них вынуждены уходить, и я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Сейчас из Китая большим потоком идут и электромобили. Если они не будут работать над тем, чтобы надежно здесь обосноваться, то, видимо, их ожидает такая же судьба.

Сейчас все новое идет из Китая. Но купить ли совершенно новую китайскую машину с учетом возможных проблем с обслуживанием и запчастями или взять давно знакомый, надежный и без проблем с запчастями корейский, японский, немецкий автомобиль с двух-трехлетним пробегом – это вопрос.

Правда, с завозом последних наша страна сейчас жестко борется. Работая в этой сфере, мы это сильно ощущаем. Утилизационный сбор подняли, с Нового года поднимется и таможенная пошлина. В октябре, можно сказать, запретили оптовый ввоз машин для продажи. Если ввозишь, то только на имя покупателя. Но даже в такой ситуации, мне кажется, корейские, японские, немецкие машины еще не скоро сдадут свои позиции. Лично я не готов сегодня поменять свой автомобиль на китайский, – резюмировал Фанис Закиров.

«Прошлую зиму проездила без проблем»

Алия Хайруллина в эти дни как раз готовится приобрести китайскую машину, изучает рынок.

– Пришло время поменять машины в семье. Привычные бренды и заказывать, и ремонтировать стало сложно. Начали смотреть китайские машины, оказалось, что комплектации у них очень хорошие. Думаем, и ремонт в будущем окажется проще. Наверное, неправильно, что к «китайцам» мы относимся с подозрением и недоверием. Потому что мир сегодня держится на китайском рынке. Они уже давно доказали свою надежность.

Покупать б/у не хочется, а если брать новую, то в этом сегменте только китайские авто. У подержанной машины все равно всплывают недостатки, у новой даже запах другой. И по ценам «китайцы» недорогие. Можно даже за 2-3 миллиона купить хорошую машину. Даже в самых базовых моделях есть обогрев руля. Китайские машины мы считаем хорошим вариантом, в этом случае не надо переплачивать за бренд, – объяснила свой выбор Алия.

Руководитель управляющей компании Валерий Исаев:

– На китайском автомобиле я ездил больше полугода, и он показал себя только с хорошей стороны. Бензина ест мало, на трассе расход 5-6 литров, в городе – 9 литров. Очень хорошо прогревается, хороший кондиционер, багажник очень удобный. На дороге ведет себя хорошо, правда, к неровным ухабистым дорогам не привык.

Видно, что машина сделана из качественных материалов. Проездил 30 тысяч километров, никаких посторонних звуков и стуков не слышал. Купил за 2,7 миллиона, за такую цену это изумительная машина. Крыша панорамная, все функции на электронике. Работает на автопилоте, без водителя заезжает на парковку и выезжает. У меня рост более 190 см и вес большой. Несмотря на это, мне в салоне было очень комфортно.

У этой машины сейчас вышли и обновленные варианты. Мое мнение: китайцы – молодцы!

Известная певица Алия Тухватуллина, супруга Ришата Тухватуллина, недавно попала в ДТП. К счастью, сама она не пострадала, но ее «китаец» нуждается в ремонте.

– Прошлую зиму проездила без проблем. В принципе, плохого сказать о машине не могу. Правда, комплектация не очень богатая, нет обогрева лобового стекла и руля. Зимой немного неудобно, но я не думаю, что это большой минус.

Но в связи с ремонтом появились некоторые проблемы. Машина не на гарантии, все запчасти придется покупать. Здесь таких нет, заказывать их в Китае встанет в кругленькую сумму. Какие-то продают через «Авито», но мы не знаем, что у них с качеством, поэтому пока сомневаемся, – рассказала Алия.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского