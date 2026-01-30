news_header_top
Происшествия 30 января 2026 13:02

«Автодор» рекомендовал татарстанцам отложить поездки на М12

Фото: © Миахил Захаров /«Татар-информ»

Госкомпания «Автодор» рекомендовала жителям Татарстана отложить поездки по трассе М12 из‑за сильного снегопада. В компании призывают быть предельно осторожными на федеральных магистралях в период снегопадов. Сейчас на трассах задействовано порядка 360 дорожных машин, службы убирают снег круглосуточно.

Сильная метель сохранится и в выходные. Особенно непогода затронет Воронежскую область, а также регионы, в которых проходит трасса М12 «Восток», преимущественно – территорию Татарстана.

Движение открыто, однако в отдельных местах возможны кратковременные затруднения из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий.

Если на дороге случится непредвиденная ситуация, можно позвонить аварийным комиссарам по номеру *2323 или в службу 112. На трассах дежурят 164 экипажа, которые помогают водителям круглосуточно.

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. Вместе с тем на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Открыта и платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск.

