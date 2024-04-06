Атака БПЛА на Татарстан, Казань хорошеющая и диверсификация ифтаров: обзор событий недели

Украинские беспилотники впервые атаковали предприятия на территории Татарстана

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Дотянулись до Татарстана: украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Чрезвычайное событие недели для Татарстана – украинские беспилотники впервые атаковали предприятия на его территории, а именно в Елабуге и Нижнекамске. Воздушный терроризм добрался и до нашего далекого от фронта региона – от зоны боевых действий на Украине Татарстан отделяет более 1,2 тысячи километров по прямой. На сегодня татарстанское Закамье стало самой дальней целью удара украинских беспилотников.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс как в самой республике, так и по всей России. Для жителей нашего региона воздушные атаки в новинку, тем более что даже во время Великой Отечественной войны немецкие самолеты не бомбили ТАССР (хотя и долетали с разведывательными целями). Не хочется, чтобы подобные акции со стороны Украины стали частым явлением, но, пока эта страна не демилитаризована и не сменила режим, к ним необходимо готовиться.

Напомним, во вторник рано утром четыре беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске и объекты особой экономической зоны «Алабуга». Один из дронов упал в промзоне нижнекамского НПЗ и при падении повредил трубу со сжатым кислородом. Второй беспилотник-камикадзе, летевший на завод, был остановлен защитными тросами, которые здесь натянули заранее с учетом опыта обстрела других регионов. В Елабуге первый БПЛА врезался в стену общежития колледжа «Алабуга Политех», осколками посекло фасады нескольких корпусов. Второй взорвался на подлете к общежитию.

Серьезных разрушений налет не вызвал, технологический процесс предприятий не был нарушен. Пострадали 13 человек, из них 8 – граждане других государств. После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых из них отпустили на амбулаторное лечение домой; 8 человек госпитализированы, врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизням нет.

Эта беспрецедентная воздушная атака вызвала острую реакцию татарстанцев – они сплотились и показали, что их не запугать. Раис Татарстана Рустам Минниханов через несколько часов после случившегося прибыл в Елабугу и встретился со студентами «Алабуги Политеха». Он осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями и поручил восстановить жилые помещения в кратчайшие сроки.

По итогам поездки Минниханов сделал публичное заявление, которое также вызвало большой общественный резонанс. Он призвал обратить самое серьезное внимание на вопросы безопасности.

«Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, – свершилось. Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать. Противоракетная оборона сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», – подчеркнул Раис РТ.

В этом заявлении нет призыва вместо ПВО опираться только на собственные силы предприятий. Рустам Минниханов прав в том смысле, что на ПВО надейся, а сам не плошай. Увы, но закрыть и защитить всю уязвимую инфраструктуру страны просто невозможно. Как, например, невозможно на 100 процентов обезопасить места массового скопления людей. Связанные с этим издержки казна не выдержит, разве только за счет сокращения выплат по социальным статьям. То же касается и объектов промышленной инфраструктуры.

Можно как-то попытаться закрыть критически важные объекты так, как защитили ряд объектов в Татарстане в ходе атаки беспилотников – большую роль в этом сыграли комплексы РЭБ. Да, тут не обошлось без помощи военных, но, смотрите, один из дронов был остановлен защитными тросами, которые установили работники самого предприятия. Так что если бизнесу что-то по силам – почему не использовать еще один элемент защиты? Тем более что даже вроде бы примитивные меры (как стальные защитные тросы в Нижнекамске) на практике, оказывается, срабатывают.

Продолжая тему противостояния терроризму, на состоявшемся на неделе заседании антитеррористической комиссии Рустам Минниханов рассказал о повышенном интересе украинских спецслужб к объектам транспортной инфраструктуры и промышленным предприятиям на территории всей России, включая РТ. И здесь он обращался к руководителям предприятий, министерств и ведомств республики по теме обеспечения безопасности.

«Нам нужно оценить состояние антитеррористической защищенности республиканских объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, выработать меры по ее совершенствованию», – сказал Минниханов.

Да, это чрезвычайное происшествие встряхнуло в республике всех, напомнив, что в современных условиях даже глубокий тыл понятие относительное. В Татарстане были террористические попытки поджога военкоматов и релейных шкафов, но атак БПЛА по крупным и важным промышленным объектам до сих пор не случалось. Пока СВО не выполнит все намеченные цели, тешить себя надеждами, что «нас-то пронесет», глупо. Уже не пронесло. И чтобы минимизировать возможный ущерб от возможных террористических атак в будущем, необходимы бдительность, отсутствие паники, сплоченность всего татарстанского общества и любая посильная помощь силовикам. Только так можно дать врагам России достойный отпор.

Казань продолжает полным ходом готовиться к главным событиям года для республики – мероприятиям БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Штаб по подготовке к саммиту БРИКС: «В ближайшие два месяца Казань превратится в большую стройплощадку»

Казань продолжает полным ходом готовиться к главным событиям года для республики – мероприятиям БРИКС. Речь идет и об июньских Играх БРИКС, и об октябрьском саммите межгосударственного объединения девяти стран. Времени остается совсем немного, но есть уверенность, что в Казани справятся и город к этим событиям преобразится. На этой неделе на заседании штаба по подготовке столицы Татарстана к саммиту БРИКС, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин, поделились планами благоустройства города.

В планах большие работы не только по ремонту фасадов домов, но и по обновлению коммунальных сетей и дорожного полотна. Планируется проведение работ по дополнительному озеленению города, а также благоустройству в парках и скверах. Вдоль основного маршрута гостеприимства будут высажены 300 деревьев, 5,3 тыс. кустарников и около 1 млн цветов. Кроме того, на протоке Булак будут установлены 56 плавающих фонтанов высотой 10 метров с подсветкой. Будет реконструирован парк Тысячелетия, где уже демонтировали железный забор, который заменят на живую изгородь. И это далеко не весь перечень планов.

«Нам предстоит горячая пора. Но при этом голова у всех должна оставаться холодной. В ближайшие два месяца город превратится в большую строительную площадку. Наши извинения за неудобства жителям. Надеюсь, все оценят изменения города после проведения всех работ», – сказал Метшин.

Напомним, Игры БРИКС стартуют в Казани 10 июня, церемония их открытия пройдет в День России – 12 июня. Ожидается приезд почти 5 тысяч спортсменов и делегатов из 47 стран мира. Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября, в расширенном списке его участников – 33 страны. Для гостей и участников саммита готовят 51 объект размещения, в том числе 46 отелей различных категорий.

Можно вспомнить, как преобразилась Казань в ходе подготовки к Универсиаде-2013. Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, других крупных международных спортивных соревнований тоже внесло немалую лепту в изменение облика города в лучшую сторону. Подготовка к международным событиям 2024 года – это еще целая серия мазков в картине цветущей Казани. Казань уже стала современным мировым городом, магнитом для туристов и желающих переехать сюда на постоянное жительство. После мероприятий БРИКС узнаваемость столицы Татарстана во всем мире только вырастет, а значит, поток туристов и желающих жить здесь станет еще больше.

Состоялся очередной Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы видим прогресс: состоялся Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности

Событие недели в деловой жизни республики – состоялся очередной Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024). На форуме энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсудило самые актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности.

«Для Татарстана развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач. В республике ведется активная работа по модернизации производств за счет внедрения современных технологий и оборудования, реализуются проекты по расширению использования газомоторного топлива и развитию электрозарядной инфраструктуры», — отметил на открытии форума Рустам Минниханов.

В рамках форума в МВЦ «Казань Экспо» развернули специализированную выставку TatEnergyExpo, в которой принимают участие 87 компаний из 17 регионов России, а также компании зарубежных партнеров. На выставке было представлено несколько тематических направлений: энергетика и энергосбережение, возобновляемые и альтернативные энергосистемы, вторичное использование энергии, энергетическое машиностроение, оборудование и технологии, теплоснабжение.

Интересным оказалось выступление на форуме министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, рассказавшего об итогах 2023 года для отрасли. Он заявил, что в прошлом году в республике трижды был превышен исторический максимум потребления электрической мощности – впервые этот показатель достиг 5,1 ГВт. Такие пиковые цифры энергопотребления свидетельствуют о том, что энергетический аппетит экономики Татарстана растет, а, значит, экономика развивается. Годовое потребление электроэнергии по республике составило более 33 млрд КВт·ч, что на 1,1% выше показателя прошлого года. При этом в регионе произведено 28 млрд КВт·ч, что говорит о том, что Татарстан несамодостаточен по производству и потреблению электроэнергии. Около 5 млрд КВт·ч приходится покупать за пределами республики. Понятно, что в таких условиях особое значение приобретает энергосбережение.

Рустам Минниханов отметил, что программы энергоэффективности реализуются в республике на протяжении нескольких десятилетий. По итогам прошлого года произошло снижение энергоемкости ВРП на 2%, а относительно 2007 года – на 22,3%.

Значимым событием форума стал круглый стол «Инвестиции в ТЭК: роль межгосударственного и регионального сотрудничества, новые горизонты и точки роста», где основными спикерами стали Раис Татарстана, губернатор Кемеровской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев, замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс, а также чиновники от энергетики из дружественных России стран: первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев, замминистра энергетики Кыргызстана Талайбек Байгазиев, замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз.

Основным лейтмотивом выступлений на круглом столе стало сотрудничество России со странами СНГ в сфере энергетики. В этом плане наша страна готова участвовать в проектах по строительству и ВИЭ, и малых ГЭС, и сетевой инфраструктуры, а также в модернизации и строительстве объектов традиционной генерации – угольных и газовых ТЭЦ, крупных ГЭС. Рустам Минниханов призывал собравшихся, в свою очередь, к расширению партнерства с предприятиями Татарстана. По его словам, на сегодня около двадцати республиканских предприятий наладили выпуск различной электротехнической продукции. Например, «Таткабель» теперь производит кабели всех уровней напряжения, вплоть до 500 кВ. А «Промэнерго» – интеллектуальные приборы учета, благодаря чему сам Татарстан довел охват такими устройствами в собственной энергосистеме до 40%. «КЭР-холдинг», как крупная инжиниринговая компания, осуществляет сдачу объектов ТЭК «под ключ» не только в России, но и за рубежом, в том числе в странах Азии и на Ближнем Востоке.

Проведение такого представительного и качественного форума по одной из самых важных отраслей экономики в Татарстане дает шанс не только привлечь внимание к своей энергетике, но и найти новых партнеров и новые проекты за пределами республики и страны. А это значит, что энергетика Татарстана будет развиваться, позволяя развиваться экономике региона в целом.

Татарстан форсирует выполнение гособоронзаказа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всё для фронта, всё для Победы: Татарстан в 6,5 раза нарастил показатели в судостроении и по авиационной технике

Татарстанстат обнародовал на неделе данные об объемах промышленного производства в Татарстане в феврале 2024 года. По сравнению с февралем прошлого года обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 4,4%. При этом в 6,5 раза выросло производство транспортных средств и оборудования. К ним относятся, к примеру, авиационная техника и судостроение.

Такой резкий взлет объясняется тем, что Татарстан форсирует выполнение гособоронзаказа. Немалый вклад в выполнение военных заказов внесли Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод и Зеленодольский судостроительный завод имени А. М. Горького. Продукция этих предприятий крайне востребована во времена СВО.

Кроме того, за год в три раза увеличилось производство лекарств и медицинских материалов, на 42% – электрического оборудования. Более чем на четверть (28,3%) улучшились показатели по производству кожи и изделий из нее, на 24,5% – компьютеров, электронных, оптических изделий и на 24,2% – прочих готовых изделий. По химическим веществам и проектам – плюс 10,5%.

Из этих цифр видно, что промышленность Татарстана, в особенности предприятия оборонного комплекса, не сломалась под гнетом санкций, а продолжает развиваться. Будущая Победа России куется и в нашей республике.

Главный ифтар в республике состоялся в пятницу, 29 марта, на «Казань Экспо» – он собрал 12 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ифтар в России больше, чем ифтар: в Татарстане появляются все новые разновидности мусульманского разговения

В этом году татарстанские мусульмане проводят самые разнообразные «тематические ифтары» в месяц Рамазан. Палитра этих коллективных вечерних приемов пищи на этот раз впечатляет, как и количество верующих, их посещающих. Несмотря на недавние трагические события в «Крокус Сити Холл», люди тысячами приходят на ифтары в Татарстане. Впрочем, меры безопасности на этих мероприятиях были усилены.

Главный ифтар в республике состоялся в пятницу, 29 марта, на «Казань Экспо» – он собрал 12 тыс. человек. Этот XII республиканский ифтар впервые прошел под эгидой Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». А это значит, что в нем приняли участие представители стран исламского мира в лице дипломатов, работающих в России. Так, например, гостем ифтара стал второй секретарь посольства Катара в РФ Абдуррахман бин Салех Аль-Кувари. Традиционным стало участие генеральных консулов мусульманских стран в Казани. Лидеры Татарстана тоже были на ифтаре – присутствовали Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, Ильсур Метшин. Были и многие другие известные лица и даже представители иных конфессий, например митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

31 марта там же, в «Казань Экспо», прошел женский Fashion Iftar, на который собрались более 1,2 тысячи мусульманок. В этом году его основными темами стали солидарность с Палестиной, а также семейные ценности и сохранение национальных традиций. Участницы соблюдали дресс-код – они пришли в нарядах темно-зеленого цвета, соответствующих канонам мусульманской моды. На ифтаре дамы смогли пообщаться, посетить выставку модных изделий, посмотреть модный показ, получить подарки.

28 марта на территории Закабанной мечети Казани прошел тематический «Ифтар знаний» в шатре Рамазана. 30 марта в «Корстоне» состоялся первый «Бизнес-ифтар», собравший около 500 руководителей компаний, представителей бизнеса, участников международных и региональных деловых сообществ из Татарстана, регионов России и зарубежья. Этот ифтар был уникален тем, что в нем соединились ислам, бизнес-идеи и благотворительность. И это только самые крупные мероприятия.

Мы видим, что год от года происходит своеобразная «эволюция» этих собраний в Татарстане – они становятся все масштабнее, для них уже недостаточны помещения, где может собраться сотня-другая верующих, в ход идут большие площади в выставочных центрах и культурно-развлекательных комплексах. Но ифтары растут не только «числом», они меняются качественно – это уже не только собственно разговение, но и общение, в том числе деловое, выставки, культурная программа. Такое качественное разнообразие дает верующим возможность найти какую-то свою, особенную нишу в общении с единоверцами. Хочется сказать только: «Больше ифтаров хороших и разных!»