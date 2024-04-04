За год Татарстан в 6,5 раза нарастил показатели в судостроении и по авиационной технике

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В сравнении с февралем 2023 года в Татарстане в 6,5 раза выросло производство транспортных средств и оборудования. К ним относятся, к примеру, авиационная техника и судостроение, следует из информации Татарстанстата.

Кроме того, за год в 3 раза увеличилось производство лекарств и медицинских материалов, на 42% — электрического оборудования. Более чем на четверть (28,3%) улучшились показатели по производству кожи и изделий из нее, на 24,5% — компьютеров, электронных, оптических изделий и на 24,2% — прочих готовых изделий. По химическим веществам и проектам — +10,5%.

Снижение в феврале отмечено в пяти отраслях: производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: на 10,7%, мебели — 10,4%, одежды — 9,4%, бумаги — 4,4%, а также готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 3,2%.