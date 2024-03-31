«Ключевое слово — капитализация»: в Казани прошел первый «бизнес-ифтар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первую очередь это благотворительный ифтар. Бизнес — только название»

Еще до начала мероприятия в фойе можно было насладиться выступлением единственной в Татарстане студии кураистов «Эллюки» под руководством Лейсан Гареевой. Звуки татарской флейты сопровождали сбор гостей. Там же, в фойе, были расставлены стенды и столы со всевозможной продукцией: от национальных сладостей и эмизов (безалкогольных концентрированных напитков из винограда) до недвижимости и инвестиций.

Достаточно кусачая цена входного билета (10 тысяч рублей) объяснялась и организаторами, и гостями благотворительными целями проекта. «В первую очередь это благотворительный ифтар. Бизнес — это только название. После мероприятия эти деньги до копейки доносятся до тех, кто реально нуждается», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» депутат Госсовета РТ Раиль Шамсутдинов.

На вырученные средства будут поддержаны три проекта: «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», АНО «Все для детей» и благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ.

Фарит Фарисов: «Наших ожиданий мы добились уже перед началом [мероприятия]» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребята, бизнесмены — вы войдете в историю»

В бальном зале, где проходила торжественная часть вечера, уже были накрыты столы. По одним только угощениям можно было оценить реальный масштаб мероприятия. По словам одного из главных организаторов Айсылу Игнатик, идея бизнес-ифтара пришла к ним во время прошлого Рамазана и организовать его было действительно сложно — мероприятие было рассчитано на 610 человек: гостей, партнеров и тех, кто приобрел билеты.

«Наших ожиданий мы добились уже перед началом [мероприятия]. По посещению гостей это и депутаты Государственной думы, и депутаты Госсовета Татарстана. Это совместное мероприятие ДУМ РФ, ДУМ РТ и Болгарской исламской академии. Они помогли шестерым девушкам объединить бизнес-сообщество» — сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

Далеко не все гости были из тех, кто «стоит» на исламе. Многие пришли, чтобы увидеть, что представляет собой бизнес по нормам шариата. Форум открыли видеоролик о жизни пророка Мухаммада, выполненный в технике песочной анимации, и, также в видеоформате, приветственная речь муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Уже очно гостей поприветствовали имам-хатыб казанской мечети аль-Марджани Мансур Джалялетдинов, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов и первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев. В зале также находились генеральные консулы Казахстана, Ирана, Узбекистана и Киргизии в Казани, представитель Главы Чеченской Республики в Татарстане Асламбек Бердукаев и многие другие.

Мансур Джалялетдинов напомнил присутствующим о том, как молодые купцы помогли восстановить сгоревшее медресе аль-Марджани в конце XIX века: «Пусть не все ходили совершать пятикратный намаз, не все держали уразу, но они старались для своего народа и будущих потомков. И на сегодняшний день бизнес с религией идут вперед. Ребята, бизнесмены — вы войдете в историю».

Прохаживаясь между столами, Аляутдинов рассказывал о том, как люди не могут сохранять свои сбережения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Богатый человек определенно займет другие уровни в райской обители»

«Основная тема — как мусульманину быть и оставаться богатым? Но что для вас богатство? Машина, дорогие костюмы, кольца с бриллиантом — для меня это все не является богатством. В этом вопросе ключевое слово — капитализация» — начал свое выступление богослов, имам московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов.

Во время подготовительной части Аляутдинов был незаметен, но теперь буквально все взгляды были устремлены на него. Прохаживаясь между столами, он рассказывал о том, как люди не могут сохранять свои сбережения, как он сам неоднократно терял деньги, но расставался с ними с благодарностью. Говорил о своих детях и о том, как работа имамом не мешает ему зарабатывать миллионы. В воцарившейся тишине его гипнотизирующий голос забрал все внимание.

По словам богослова, проповедников он не любит. Дело в том, что в многих мечетях идет пропаганда бедности, «а к кому они идут, когда нужно отремонтировать храм или медресе?» (подразумевалось, что, конечно, к богатым). Цель многих его книг — развеять миф о бедности в исламе: «Богатый человек, который умел распоряжаться своим богатством при жизни, определенно займет другие уровни в райской обители, которые намного выше».

Аляутдинов не носит часов, и, возможно, поэтому он и его слушатели не заметили, как время лекции подошло к концу. После ответов спикера на несколько вопросов из зала верующие гости мероприятия спустились на этаж ниже на вечерний намаз. Для удобства организаторы предоставили каждому молитвенные коврики.

Вторая часть бизнес-ифтара была посвящена, собственно, разговению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая часть бизнес-ифтара была посвящена, собственно, разговению. Во время выступлений двух начальников управлений Ак Барс Банка участники мероприятия были поглощены приемом пищи. Спикеры, между тем, рассказывали об участии Татарстана в эксперименте по исламскому банкингу, в рамках которого реализуются исламский факторинг и выпуск исламских карт. В конце вечера Фарит Фарисов наградил медалью мусульман России «За заслуги» первого заместителя министра спорта РТ Халила Шайхутдинова — с формулировкой «за сохранение национальной культуры, поддержку и развитие культурных ценностей татарского народа и организацию спортивных мероприятий среди мусульманской молодежи».

Жамиль Салимгареев