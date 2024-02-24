AT: При возможном конфликте с Россией НАТО попытается атаковать Калининград

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и военнослужащие альянса

Фото: www.nato.int

Если Североатлантический альянс захочет вмешаться в вооруженное противостояние с Россией из-за Украины, его силы могут попытаться атаковать Калининградскую область. Это предположение высказал обозреватель газеты Asia Times Стивен Брайен.

Основным вариантом колумнист издания назвал использование авиации стран НАТО для ударов по позициям российских военных, а не отправка наземных войск для боевых действий на земле из-за их нехватки.

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде», — заметил Брайен.

Кроме того, по мнению обозревателя, альянс может ударить по российским подразделениям, дислоцированным в Приднестровье. Последнее, констатировал он, защищено куда хуже, чем Калининградская область.

Ранее кандидат в Президенты США Никки Хейли заявила, что в случае поражения Украины РФ может начать вооруженный конфликт со странами НАТО, а последние могут втянуть Штаты в войну. В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к противостоянию с Россией на десятилетия.

Специальная военная операция (СВО) началась два года назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.