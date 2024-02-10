Столтенберг призвал НАТО готовиться к противостоянию с Россией на десятилетия

НАТО не стремится к войне с Россией, однако должен готовиться к конфронтации с ней на годы вперед. Об этом заявил в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия», — полагает он.

С этой целью он призвал страны НАТО повысить скорость выполнения заказов для европеских оборонных компаний, а также продолжать наращивание производства.

По мнению Столтенберга, «лучшей защитой» станет дальнейшее оказание помощи Украине, а также вкладывание средств в военный потенциал альянса.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медеведев отметил, что в случае войны Россия — НАТО противостояние не будет похоже на специальную военную операцию. В нем не будет танков, окопов и другой обычной атрибутики боевых действий. Из-за несоизмеримости потенциалов одной страны и целого альянса России придется обрушить на Запад мгновенный «апокалипсис».