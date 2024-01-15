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Bild: Минобороны Германии подготовило план войны с Россией после поражения ВСУ
НАТО готовится к возможной атаке России на страны восточного фланга альянса в 2025 году, соответствующий план подготовило Министерство обороны Германии. Об этом со ссылкой на секретный документ бундесвера пишет немецкая газета Bild.
В документе подробно, месяц за месяцем, излагается гипотетический «путь к конфликту» между Россией и государствами Запада. Его кульминацией должно стать перемещение сотен тысяч солдат Североатлантического альянса на восток и начало войны летом 2025 года. При этом издание по соображениям безопасности не раскрывает всю информацию о численности и передвижениях войск НАТО.
Сценарий «Оборона Альянса 2025» начинается с февраля 2024 года и предполагает, что российские войска смогут успешно действовать и к июню отбросить Вооруженные силы Украины. После этого, в июле, РФ должна приступить к «первоначально скрытому, а затем всё более явному» наступлению на Запад. «Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии», — утверждает издание.
Согласно плану, который пересказывает Bild, начавшиеся столкновения российская сторона использует для проведения масштабных учений на своей территории и в Беларуси. Обострение ситуации может случиться в октябре, если войска РФ и ракеты средней дальности окажутся переброшены в Калининград.
С декабря 2024 года, отмечает газета, в районе Сувалкского коридора (перешеек длиной около 100 километров между Беларусью и Калининградской областью России, который проходит по границе Польши и Литвы — прим. Т-и) будет разворачиваться спровоцированный «пограничный конфликт», который вызовет «беспорядки с многочисленными жертвами».
В мае 2025 года НАТО примет решение о реализации мер сдерживания, в «день Х» НАТО перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, включая и 30 тыс. солдат бундесвера. Сценарий завершается через месяц после «дня Х», и в нем не говорится, будет ли успешной попытка сдерживания России.
Представитель Министерства обороны ФРГ не стал комментировать сценарий обороны альянса, уточняет Bild.
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