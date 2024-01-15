Bild: Минобороны Германии подготовило план войны с Россией после поражения ВСУ

НАТО готовится к возможной атаке России на страны восточного фланга альянса в 2025 году, соответствующий план подготовило Министерство обороны Германии. Об этом со ссылкой на секретный документ бундесвера пишет немецкая газета Bild.

В документе подробно, месяц за месяцем, излагается гипотетический «путь к конфликту» между Россией и государствами Запада. Его кульминацией должно стать перемещение сотен тысяч солдат Североатлантического альянса на восток и начало войны летом 2025 года. При этом издание по соображениям безопасности не раскрывает всю информацию о численности и передвижениях войск НАТО.

Сценарий «Оборона Альянса 2025» начинается с февраля 2024 года и предполагает, что российские войска смогут успешно действовать и к июню отбросить Вооруженные силы Украины. После этого, в июле, РФ должна приступить к «первоначально скрытому, а затем всё более явному» наступлению на Запад. «Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии», — утверждает издание.

Согласно плану, который пересказывает Bild, начавшиеся столкновения российская сторона использует для проведения масштабных учений на своей территории и в Беларуси. Обострение ситуации может случиться в октябре, если войска РФ и ракеты средней дальности окажутся переброшены в Калининград.

С декабря 2024 года, отмечает газета, в районе Сувалкского коридора (перешеек длиной около 100 километров между Беларусью и Калининградской областью России, который проходит по границе Польши и Литвы — прим. Т-и) будет разворачиваться спровоцированный «пограничный конфликт», который вызовет «беспорядки с многочисленными жертвами».

В мае 2025 года НАТО примет решение о реализации мер сдерживания, в «день Х» НАТО перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, включая и 30 тыс. солдат бундесвера. Сценарий завершается через месяц после «дня Х», и в нем не говорится, будет ли успешной попытка сдерживания России.

Представитель Министерства обороны ФРГ не стал комментировать сценарий обороны альянса, уточняет Bild.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.