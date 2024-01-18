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НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе главнокомандующий объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе — американский генерал Кристофер Каволи.
«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — пояснил военачальник после двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств (цитата по Reuters).
Всего в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран НАТО и Швеции, которая сейчас находится в процессе вступления в альянс, уточнил Каволи.
Великобритания намерена направить на маневры примерно 20 тыс. военных. Британский министр обороны Грант Шэппс назвал учения «объединением усилий наших военных с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции», что, по его словам, должно обеспечить защиту от угрозы со стороны Президента России Владимира Путина.
Испанское издание ABC охарактеризовало предстоящие учения как имитацию начала Третьей мировой войны. Их участники будут отрабатывать действия в случае нападения на входящую в блок страну гипотетического противника.
Ранее газета Bild рассказала, что Министерство обороны Германии подготовило план войны с Россией после поражения Вооруженных сил Украины.
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