Генерал Кристофер Каволи

Фото: www.eucom.mil

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе главнокомандующий объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе — американский генерал Кристофер Каволи.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — пояснил военачальник после двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств (цитата по Reuters).

Всего в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран НАТО и Швеции, которая сейчас находится в процессе вступления в альянс, уточнил Каволи.

Великобритания намерена направить на маневры примерно 20 тыс. военных. Британский министр обороны Грант Шэппс назвал учения «объединением усилий наших военных с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции», что, по его словам, должно обеспечить защиту от угрозы со стороны Президента России Владимира Путина.

Испанское издание ABC охарактеризовало предстоящие учения как имитацию начала Третьей мировой войны. Их участники будут отрабатывать действия в случае нападения на входящую в блок страну гипотетического противника.

Ранее газета Bild рассказала, что Министерство обороны Германии подготовило план войны с Россией после поражения Вооруженных сил Украины.